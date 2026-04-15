快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

議員指節能減房屋稅舊公寓不適用 北市持續宣導

中央社／ 台北15日電

北市府推動取得建築能效標示1級以上的建物，可減房屋稅5%新政，議員說無管委會舊公寓較難申請，恐成無感新政。財政局今天表示，將與建管處洽談合作，以多元管道宣傳。

台北市財政局3月新聞資料提到，為落實2050北市淨零承諾，自今年7月1日起對首次取得建築能效標示第1級以上房屋，給房屋標準單價減價5%租稅優惠，盼與民眾協力推動淨零排放目標。

北市財政局昨至議會財政建設委員會報告提到此新政策，議員皆提出疑問，如北市老屋占多數，但可享有取得建築能效標示第1級減稅優惠，恐剩新大樓或商辦能申請。

台灣民眾黨台北市議員林珍羽說，北市建物6到7成為舊公寓，多數未設管委會，恐難申請，將導致市民對此新政無感，市府應在政策上路前多宣導。

民進黨北市議員顏若芳表示，市府推節能減房屋稅優惠，應要先取得專業單位鑑定書，民眾可能會擔憂鑑定費高，政策立意良善，但恐讓住公寓的市民看的到卻吃不到，建議先向舊華廈或公寓宣導。

國民黨北市議員徐弘庭說，市府推出減稅新政利率可拉高至10%，初估換算應不影響市庫收入，目前看來可能僅新大樓才容易申請到建築能效標示，舊公寓難度較高。議員詹為元認為政策立意良善，但應先與建管處橫向聯繫。

財政局長胡曉嵐在委員會回應，北市碳排量最大來源是建物，提供減稅誘因如汰換冷氣等達到節能減碳，不管新屋或舊屋、住宅或營業用都適用，將持續蒐集民意滾動式檢討。

財政局今天補充，要取得建築能效標示第1級以上房屋須改善空調系統、建築外牆屋頂、照明系統，取得建築能效標示後，就可適用房屋標準單價減價5%優惠。

財政局表示，今年房屋稅開徵繳款書會加註說明建築能效標示減稅內容，正與北市建管處洽談合作，向申辦建築執照或老舊房屋修繕補助業務的民眾宣導，並持續透過多元管道擴大宣傳。

房屋稅 北市

相關新聞

蔣萬安接連推出「新政」 下午赴藍議會黨團說明但不談選舉

台北市長蔣萬安下午赴國民黨市議會黨團說明議法案，尋求支持。其中，因蔣萬安接連推出「新政」這次說明的議案有2案，法案1案，預算案達18案，包含新政的營養午餐、托育補助等經費。媒體問蔣萬安是否也談選舉？蔣萬安說，沒有，主要是針對重大法議案交換意見。

北水處2026嘻哈大賞 95校網路初賽10強出爐

台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆，參賽作品首度破百組、95所參賽學校、近兩百位學生參與，其中大學46校、高中47校、國中2校，網路初賽10強出爐；1個月網路初賽，107首原創作品在YouTube頻道創造25萬觀看次數。

汐止區樟樹實中國際交流 斯洛伐克大使入校分享地方文化

汐止區樟樹國際實中為了增進學生對不同國家和文化的認識，透過「校園大使」計畫邀請駐台斯洛伐克新任代表—蘭若馨女士入校交流，並且帶來專題講座，與師生分享斯洛伐克地方文化，以及寶貴的國際視野與外交經驗，讓學生收獲很多...

「滬來戶往」戶政檔案應用特展 見證淡水戶政時代脈動

為了讓市民對於戶政歷史發展更加了解，新北市淡水戶政事務所於淡水市民聯合服務中心2樓漫步藝林道設置《滬來戶往》戶政檔案應用特展，從滬尾史跡到戶政檔案的延續，並以語音諧音「互來互往」結合淡水古地名「滬尾」及「戶政」結合發想，象徵了淡水區的人口變動、制度變革與城市交織而成的時代脈絡中...

汐止水返腳講堂邁入第五年 6大類13堂課秒殺

汐止區公所水返腳講堂邁入第五年，今年持續辦理，共計有6大類主題，包括精油香氛diy、有氧運動以及手工皂等課程，總共13堂課，一開放報名就立刻秒殺，今(15)日開學儀式上宣告開課，第一堂課是禪繞杯墊創作，帶著課堂學員靜下心來diy作畫...

萬里區公所結合民間力量 發愛心物資關懷弱勢

萬里區公所募集來自社會的善心，舉辦愛心物資發放活動，由萬里區長帶領公所同仁及捐贈單位共同參與，關懷實際居住在區內且領有中低收入老人生活津貼之長者約200名。這次除了長期資助物資的三個善心團體外，還有首次加入關懷行列的龜吼保民宮，越來越多的善心，讓萬里的弱勢家戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。