議員指節能減房屋稅舊公寓不適用 北市持續宣導

台北市府推動取得建築能效標示1級以上的建物，可減房屋稅5%新政，議員說無管委會舊公寓較難申請，恐成無感新政。財政局今天表示，將與建管處洽談合作，以多元管道宣傳。

台北市財政局3月新聞資料提到，為落實2050北市淨零承諾，自今年7月1日起對首次取得建築能效標示第1級以上房屋，給房屋標準單價減價5%租稅優惠，盼與民眾協力推動淨零排放目標。

北市財政局昨至議會財政建設委員會報告提到此新政策，議員皆提出疑問，如北市老屋占多數，但可享有取得建築能效標示第1級減稅優惠，恐剩新大樓或商辦能申請。

台灣民眾黨台北市議員林珍羽說，北市建物6到7成為舊公寓，多數未設管委會，恐難申請，將導致市民對此新政無感，市府應在政策上路前多宣導。

民進黨北市議員顏若芳表示，市府推節能減房屋稅優惠，應要先取得專業單位鑑定書，民眾可能會擔憂鑑定費高，政策立意良善，但恐讓住公寓的市民看的到卻吃不到，建議先向舊華廈或公寓宣導。

國民黨北市議員徐弘庭說，市府推出減稅新政利率可拉高至10%，初估換算應不影響市庫收入，目前看來可能僅新大樓才容易申請到建築能效標示，舊公寓難度較高。議員詹為元認為政策立意良善，但應先與建管處橫向聯繫。

財政局長胡曉嵐在委員會回應，北市碳排量最大來源是建物，提供減稅誘因如汰換冷氣等達到節能減碳，不管新屋或舊屋、住宅或營業用都適用，將持續蒐集民意滾動式檢討。

財政局今天補充，要取得建築能效標示第1級以上房屋須改善空調系統、建築外牆屋頂、照明系統，取得建築能效標示後，就可適用房屋標準單價減價5%優惠。

財政局表示，今年房屋稅開徵繳款書會加註說明建築能效標示減稅內容，正與北市建管處洽談合作，向申辦建築執照或老舊房屋修繕補助業務的民眾宣導，並持續透過多元管道擴大宣傳。