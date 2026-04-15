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北水處2026嘻哈大賞 95校網路初賽10強出爐

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆。 圖／北水處提供
台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆。 圖／北水處提供

台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆，參賽作品首度破百組、95所參賽學校、近兩百位學生參與，其中大學46校、高中47校、國中2校，網路初賽10強出爐；1個月網路初賽，107首原創作品在YouTube頻道創造25萬觀看次數。

北水處長范煥英表示，今年有更多作品是跨校及跨高中大學共組團隊參賽，透過嘻哈音樂彼此交流創作、分享生活；北水處也說，CYPHER組前10名將晉級參加4月25日現場決賽，入圍團隊每組可先獲得「創作激勵獎」1.5萬元獎金，決賽當天由三位嘻哈音樂圈重量級評審，包括嘻哈龍虎門主理人「國瑞」、學院派饒舌導師「老莫」、戰犯音樂創辦人「陳小律」，選出3組心目中的「最佳現場演出獎」，將分別獲得3萬、2萬、1萬元獎金，並可站上今年的《2026秋out音樂節》舞台。

個人組入圍者包括輔仁大學「HZzz」作品《為什麼WHY（貓咪四六）》、輔仁大學「辛彩薰」作品《接我電話（聽到請回答）（prod. Iledless）》、桃園高中「minho」作品《被毀掉的乖孩子》，將於決賽現場爭取「最佳個人創作獎」名次，分別獲得1.5萬元、1萬、5千元獎金。

北水處強調，今年共107首原創作品，每首都非常值得聆聽、每首創作都充滿年輕人的想法與感受，《源源不絕！嘻哈大賞》不分年齡、不分族群、不分你我，彼此透過嘻哈音樂的真切與坦率，表達對友人、親人、戀人，乃至對環境與世界的愛。

台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆。 圖／北水處提供
台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆。 圖／北水處提供

台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆。 圖／北水處提供
台北自來水事業處主辦的「源源不絕！2026嘻哈大賞」全台首屆校際嘻研社競賽，今年邁入第3屆。 圖／北水處提供

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