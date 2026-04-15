汐止區樟樹實中國際交流 斯洛伐克大使入校分享地方文化

汐止區樟樹國際實中為了增進學生對不同國家和文化的認識，透過「校園大使」計畫邀請駐台斯洛伐克新任代表—蘭若馨女士入校交流，並且帶來專題講座，與師生分享斯洛伐克地方文化，以及寶貴的國際視野與外交經驗，讓學生收獲很多。

駐臺北斯洛伐克經濟文化辦事處代表蘭若馨女士入校交流，一抵達樟樹國際實中，校長、學生以及學校團隊在川堂迎接，並且由學生擔任接待與對話，展現樟樹實中的熱情，接著就進入當天的重頭戲，由斯洛伐克新任代表蘭若馨與學生面對面進行專題講座。

樟樹實中校長林浩吉表示，邀請斯洛伐克大使來到學校做交流活動，透過講座的方式跟孩子進行互動，希望透過交流活動，可以讓孩知道斯洛伐克的文化以及在地的特色，畢竟學校在校名上面就有呈現國際實創特別是國際的名稱，所以學校在推動國際教育上，一直都很積極努力的去爭取相關的資源，很開心這次的交流可以讓學生去認識不同國家的文化特色。

樟樹實中舉辦「校園大使」計畫，邀請駐台斯洛伐克代表來交流，而為了增進學生們對斯洛伐克的認識與了解，圖書館特別提前在週五晨光閱讀時間安排「晨光MEET一下-斯洛伐克文化大解密」，透過影片介紹讓學生們對斯洛伐克的背景與文化有基礎概念，包括藝術、資訊以及食物文化等等。

樟樹實中學生說，蠻喜歡國際交流，因為在不同的交流活動中可以看到不同世界的樣貌，或是生活方式不同，聽他們分享的時候會更想知道他們國家真實的樣貌，也更想實地探訪，增加一些國際見聞，像是在這次準備國際交流的時候，有了解到斯洛伐克那邊有藝術節，就覺得蠻有趣的，在介紹這國家的時候，也會了不同方面的事物，也因為交流會更想要了解這個國家。

也有學生提到，當然很喜歡國際交流活動，因為本身就很喜歡跟外國人溝通跟聊天，高一的時候給自己設定的目標就是在高中三年，有一天能代表學校和國外的人介紹學校的特色，這次查了很多斯洛伐克的資料，因為本身又是資訊科的學生，發現斯洛伐克跟台灣有資訊上的合作，就覺得對這國家越來越有興趣。