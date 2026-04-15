「滬來戶往」戶政檔案應用特展 見證淡水戶政時代脈動

為了讓市民對於戶政歷史發展更加了解，新北市淡水戶政事務所於淡水市民聯合服務中心2樓漫步藝林道設置《滬來戶往》戶政檔案應用特展，從滬尾史跡到戶政檔案的延續，並以語音諧音「互來互往」結合淡水古地名「滬尾」及「戶政」結合發想，象徵了淡水區的人口變動、制度變革與城市交織而成的時代脈絡中，戶籍制度始終扮演見證生命軌跡的重要角色。

淡水戶政事務所主任蘇源興表示，展覽包括了戶籍資料與歷史公文檔案，呈現淡水從港口聚落到現代城市的發展軌跡。自日治時期建立戶籍制度以來，戶籍資料不僅記錄人口變遷，更保存地方社會發展的重要歷史記憶。透過檔案整理與展示，民眾得以一窺淡水行政制度演變與城市成長的歷程。

近年淡海新市鎮開發、捷運交通建設與北海岸生活圈形成，吸引大量人口移入。統計顯示，淡水區人口在113年11月正式突破20萬人，成為新北市第十個人口超過20萬的行政區，展覽也利用統計資料介紹淡水各里的人口特色。例如，人口密度最高的大庄里，每平方公里人口數達13萬餘人；而興仁里平均年齡最高，顯示不同區域人口結構各具特色。透過這些資料，可以看見淡水從歷史港市到現代宜居城市的多元面貌。《滬來戶往》檔案應用特展自即日起展出至11月20日歡迎各級學校、親子與各界踴躍參觀，一同探索臺灣戶籍制度及戶籍資料的演變。

如透過淡水戶政事務所歷任主任派令的展示，可瞭解臺灣戶籍制度始於1896年《臺灣住民戶口調查規則》公布，確立以「戶」為單位的管理制度，奠定現代戶政管理基礎。隨著時代變遷，戶政業務歷經戰後制度調整、戶警合一與分立、電腦化作業推動等階段，逐步建立今日完善的戶政服務體系。

此外，從人口統計資料來看，淡水的人口發展更是城市成長的縮影。十九世紀末淡水人口僅約一萬餘人，隨著都市發展與交通建設逐步完善，人口持續增加。

戶籍與公文檔案不只是行政資料，更是城市記憶的重要載體。淡水戶政事務所透過檔案讓民眾了解淡水的城市歷史與人文故事，同時見證淡水邁向新里程的發展。民眾如因歷史考證、學術研究或權益保障等需要，均得向政府機關申請閱覽、抄錄或複製公文檔案。