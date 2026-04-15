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汐止水返腳講堂邁入第五年 6大類13堂課秒殺

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
今年的水返腳講堂課程豐富多元，讓汐止區民都能多元學習。圖／觀天下有線電視提供
今年的水返腳講堂課程豐富多元，讓汐止區民都能多元學習。圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所水返腳講堂邁入第五年，今年持續辦理，共計有6大類主題，包括精油香氛diy、有氧運動以及手工皂等課程，總共13堂課，一開放報名就立刻秒殺，今(15)日開學儀式上宣告開課，第一堂課是禪繞杯墊創作，帶著課堂學員靜下心來diy作畫。

由青山國中小弦樂團帶來充滿童趣的樂曲揭開序幕，水返腳講堂開學典禮在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，包括立委廖先翔服務處、新北市議員白珮茹服務處以及多位里長都出席參加，今年的課程豐富多元，有有氧運動、手工皂、精油香氛diy手作課都有，希望讓汐止區民都能多元學習，一開放報名就秒殺。

汐止區長林慶豐表示，水返腳講堂自111年開始辦理，今年邁入第五年，每次都受到民眾的熱烈歡迎，本所網羅汐止區的藝文資源，設計各式各樣的課程，期待能吸引在地民眾一起來學習，今年本所規畫出6個主題13堂課，包含「靜心一刻畫出療癒日常」、「慢日子生活手作美學」、「日常律動喚醒身心節奏」、「暖暖時光親子相伴」、「居家芳療超有感」、「汐說水返腳」，讓大家在忙碌的工作之餘可以動動手和身體，除了可以享受不一樣的悠閒生活時光，也可以讓親子間有更多元的互動。

林慶豐提到，感謝汐止國民運動中心、汐止圖書館與公所合作開設運動類、親子類及戶外走讀課程，帶給汐止居民更豐富多元的活動；此外這次特別感謝青山國中小弦樂團四重奏，接受邀約為開學典禮帶來優美的旋律，讓活動充滿藝文氣息。

6大主題，有日常律動喚醒身心節奏的運動類，像是瑜珈、有氧，還有慢日子生活手作美學，像是典雅擴香石、可愛小花手機繩，以及很可愛特別的葡萄手工皂等手作類，而在開幕式後宣告開課，第一堂是禪繞杯墊創作，帶著學員靜下心來diy作畫。

學員說，看到水返腳講堂的課程，有自己很想學習實用的課程，所以，就報了兩堂課，一個是靜心禪繞畫，另一個則是瑜珈，很喜歡公所開辦的水返腳講堂，覺得很實用，可以貼近自己的生活，也學更多東西更充實。

汐止

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