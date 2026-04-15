萬里區公所結合民間力量 發愛心物資關懷弱勢

萬里區公所募集來自社會的善心，舉辦愛心物資發放活動，由萬里區長帶領公所同仁及捐贈單位共同參與，關懷實際居住在區內且領有中低收入老人生活津貼之長者約200名。這次除了長期資助物資的三個善心團體外，還有首次加入關懷行列的龜吼保民宮，越來越多的善心，讓萬里的弱勢家戶能夠擁有更多物資的挹注，感受到社會的溫暖。

萬里區長黃雱勉說，每2個月就會辦理一次物資發放的活動，每一次的對象都不一樣，期待區內有需要的家戶可以在公所媒合物資以及善心團體的關懷下，生活可以越來越好。

在這場物資發放活動中，還有位長輩年齡高達90多歲，身體硬朗，家中多次遭逢巨大變故但仍樂觀，還向大家分享區長擁有好歌喉的訊息，聽得一旁長輩也想聽聽區長高歌，大夥都討論的相當開心。而區公所也期待長輩不只是前來領取物資，還可以出門運動、走走，把好心情帶回家。

黃雱勉表示，這次捐贈活動結合無極奉天宮、三芝懷恩聖地、宇錡建設股份有限公司還有首次加入捐贈行列的龜吼保民宮，共同捐贈米、泡麵、麵條、禮盒及暖暖包等豐富的民生物資。趁此也要感謝各民間善心團體及單位，長期為萬里投入公益能量，讓公所每2個月針對轄內獨居長者、中低收入戶、身心障礙及邊緣戶發放民生物資，為地方注入正向能量，讓每一位需要援助的民眾都能安心、幸福地生活。