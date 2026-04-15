慈護宮翻轉高齡人生 新北「千歲咖啡」沖煮地方創生

新北市金山區金包里慈護宮推動社區關懷據點，結合長照、文化與地方創生打造「千歲咖啡」，22名平均70歲以上長者服務，甚至獲得手沖咖啡師證照，展現銀髮族的多元可能。

各地媽祖遶境進香正夯，也奉祀媽祖的金包里慈護宮則以另類方式照顧社區的高齡長者、兒童。市府日前舉辦「地方創生微電影」記者會，邀慈護宮秘書長曾碧霞與會。

副市長劉和然說，在高齡化與人口外流壓力下，關懷據點透過千歲咖啡品牌，讓長者走出家門，重新找到生活價值，成為北海岸地方創生案例。他說，自己品嚐過「千歲咖啡」，是充滿溫度的咖啡館。

慈護宮說，照顧關懷據點推動共餐、樂齡學習與長照服務，並發展「媽祖的空中菜園」及「媽祖菜市集」等公益行動，曾榮獲全國社區「金點之星獎」與「金點英雄獎」雙料肯定。

曾碧霞表示，據點促進長者身心健康，也減輕家屬照顧壓力。為活化閒置空間，成立「千歲咖啡」，由22名長者擔任咖啡師與服務人員，重新建立社會角色。

手沖咖啡要好喝，須掌握水溫、粉水比例、咖啡豆的研磨度和沖泡時間；長輩不斷練習，已有5人取得手沖咖啡師證照，提升自信與成就感。

此外，千歲咖啡收益扣除成本後，一半投入學童課後陪伴基金，形成老幼共好的公益循環。據點也與「金山漫遊」及多所大學USR（大學社會責任）計畫合作，吸引國內外學生與旅人參與，結合地方創生打造跨世代交流模式。

面對北海岸人口高齡化與青年外流、跨世代連結不足的挑戰，曾碧霞說，千歲咖啡提供長者參與社會的平台，提升社區凝聚力。將讓銀髮族持續發揮所長，成為高齡社會創新典範。