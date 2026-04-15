蔣萬安接連推出「新政」 下午赴藍議會黨團說明但不談選舉

台北市長蔣萬安下午赴國民黨市議會黨團說明議法案，尋求支持。其中，因蔣萬安接連推出「新政」這次說明的議案有2案，法案1案，預算案達18案，包含新政的營養午餐、托育補助等經費。媒體問蔣萬安是否也談選舉？蔣萬安說，沒有，主要是針對重大法議案交換意見。

蔣萬安表示，今天就是來議會，跟國民黨團說明這個會期的重大法議案，包括第一次追加減預算，還有撥充住宅基金取得聯開宅後續做社會住宅，還有捷運的興建，以及教育新政三箭，減輕老師行政負擔；還有營養午餐免費，以及勞動局減工時不減薪等相關政策，謝謝國民黨團議會黨團的成員，在會中提出的建議，市府後續政策推動上，可以適時做一些調整跟修正。

蔣萬安受訪強調，沒有談到選舉，媒體追問民進黨秘書長徐國勇說黨會推出更強的人選？蔣萬安說，其實剛剛在會中討論的，就是專注在市政上，所以包括議員、議長、副議長，都針對很多政策做細節的討論，就是希望怎麼樣能夠加大匯集更多市民朋友，讓市政順利往前推進。

台北市議長戴錫欽表示，這個會期北市統籌分配稅款有增加463億，會有一些追加減預算，跨了好幾局處，包括教育局、產發局、社會局、衛生局、都發局、文化局、體育局、捷運局等，是市府接下來這一年度非常重要的重大工程以及相關的預算，都攸關於市長提出很多福國利民的政策要兌現，請黨籍議員能夠支持。