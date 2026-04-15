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我的減碳存摺突破47萬人次參與 北北基桃搭大眾運輸賺好康

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
基北北桃4市推動「我的減碳存摺2.0」，目前已超過48萬3千餘人參與。圖／新北市交通局提供
基北北桃4市推動「我的減碳存摺2.0」，目前已超過48萬3千餘人參與。圖／新北市交通局提供

基北北桃4市共同推動的基北北桃「我的減碳存摺2.0」，透過公私部門合力推廣綠色生活、淨零城市，民眾累計減碳量可抽好康，累計超過48萬3千餘人參與，減碳量達7萬2千公斤以上。新北市副市長劉和然表示，基北北桃共同推動的我的減碳存摺2.0成果亮眼，參與人數已突破47萬人，展現市民以實際行動支持淨零轉型的決心，也彰顯四市跨域合作持續發揮具體成效。

基北北桃四市今天舉行「一步一減碳 城市向前看暨114年減碳大聯盟頒獎記者會」，劉和然指出，在交通減碳方面，新北市持續推動公共運輸建設，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線陸續通車，已新增26公里路網及26座車站；目前更有「七線齊發」同步施工，總長達57公里、51座車站，未來朝「八線並進」目標邁進，打造更完善的低碳運輸網絡。

在智慧服務上，今年9月起新北市小一新生將全面使用新北兒童卡2.0，導入新一代晶片與感應技術，家長可透過具NFC功能手機完成加值、查詢餘額與設定TPASS定期票等功能，提升使用便利性。

配合淡江大橋即將通車，市府已規畫於淡水端設置微型公車轉運站，並新闢往返桃園機場、板橋及淡水八里的公車路線，並納入減碳存摺機制，鼓勵民眾使用低碳運具。

在自行車運輸方面，新北市已建置近700公里自行車道，並朝900公里目標邁進；全市YouBike站點達1529站，日均使用人次逾14萬，為全國最大公共自行車服務網。另配合捷運三鶯線建設，整合沿線自行車道與人行路網，串聯三峽老街、台北大學及鶯歌地區，打造兼具通勤、觀光與休憩功能的綠色廊道。

劉和然強調，減碳行動須從日常做起，未來基北北桃將持續深化合作，推動運輸整合，透過減碳存摺2.0擴大市民參與，讓低碳生活成為全民日常。

新北 劉和然 北北基桃

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