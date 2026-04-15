新北以「點線面」翻轉城市 都更申請8年增5.2倍

新北市城鄉局今於市政會議以「翻轉躍升 未來城景」進行專題報告，透過捷運建設帶動都市發展軸線，結合整體開發與多元都更策略，推動城市結構轉型。市長侯友宜表示，推動城鄉治理與都市翻轉，關鍵在於整體規畫與長期累積，新北以「點、線、面」策略推動城市發展，透過都市更新、捷運建設與整體開發並進，讓城市面貌逐步改變，朝國際城市邁進。

侯友宜指出，在「點」的部分，市府持續推動都市更新，8年來申請量已達過去20年總和的5.2倍；社會住宅已興建2.3萬戶，未來規畫達4.1萬戶，大陳地區等大型都更案7個單元也已完成招商並陸續推動。此外，透過29區城鄉風貌改善與社區共融計畫，從基層環境著手，提升城市細部品質；「線」則以三環六線為骨幹，目前已推動37處聯合開發案，透過TOD機制讓捷運到哪、都更做到哪；「面」則透過24處、總面積達2480公頃的整體開發案，逐步重塑城市結構，並創造10萬9000坪公益回饋空間，節省公帑522億元、挹注市庫622億元。

城鄉局長黃國峰表示，新北城鄉轉型並非一蹴可幾，8年來透過捷運路網建設帶動發展，包括環狀線、萬大中和線、三鶯線、五泰輕軌等，串聯蘆洲、三重、新店、土城等區域，推動24處整體開發區，面積達2480公頃，逐步形塑以交通為核心的城市發展架構。

在捷運節點開發方面，市府導入TOD機制，於新莊知識產業園區、十四張、金城機廠等重要節點，整合轉運、商業與公共空間，累計取得公益空間約1萬餘坪及逾3200席汽機車位，並納入低碳建築與綠化設計，完善綠色生活圈。

都市更新方面，新北推動多元更新策略，自108年至今申請案件達2202案，成長5.2倍，核准案件1546案，成長幅度達9倍以上。黃國峰指出，透過成立新北住都中心、擴大專業輔導及行政精進，審查時間已由過去平均3年以上縮短至約1.5年，加速危險建物重建。

他舉例，永和大陳地區公辦都更案歷經70年未整建，如今分7單元、總面積8.67公頃逐步推動，未來將提供托老、公托、幼兒園、市場及社宅等8處公益設施，總面積約3955坪，並規畫0.51公頃中央公園，成為指標性翻轉案例。

在居住政策方面，侯友宜強調，城市發展須兼顧包容與公平，新北持續精進社宅政策，目前已達2.3萬戶，未來目標擴增至4.1萬戶，並透過BOT、公辦都更分回及容積獎勵等多元方式取得社宅。針對少子化問題，市府也提高社宅婚育戶比例，由中央規定的至少五分之一提升至三分之一，優先照顧新婚與育兒家庭。

城鄉局補充，社宅多選址於捷運周邊或生活機能完善地區，導入智慧建築、低碳設計與通用設計等標章，今年將於土城板院、中和盛昌、新莊塭仔圳等3案動工，明年再推三重富貴、新店復興等案，合計新增2457戶，穩健擴充供給。他