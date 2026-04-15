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板橋北極壇周末遶境祈福！「府中商圈交管12小時」恐塞爆 替代路線曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
板橋警分局公布上午遶境路線。記者黃子騰／翻攝
板橋警分局公布上午遶境路線。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋區板橋北極壇本周六（18日）將舉辦遶境祈福活動，遶境路線涵蓋府中商圈、中正路、南雅西路等重要幹道與巷弄，預估將吸引大批信眾及車隊參與，周邊交通恐受明顯影響。板橋警公布交通管制及建議替代路線，提醒民眾提早改道因應。

板橋警分局指出，本次遶境活動分為上、下午兩階段進行，上午8時自北極壇出發，沿公館街、中正路、北門街、文化路、府中路（慈惠宮）、館前西路（接雲寺）、林園街（受真宮）、南雅西路、大仁街（震威宮）、中正路135巷（弘道宮、聖賢堂）等路段，中午於國光公園休息。下午1時起，隊伍續由國光公園出發，行經中正路379巷（瓊仔宮）、新生街、金華街、公館街及建國街、民權路，最終返抵北極壇入廟安座。

警方指出，當日遶境隊伍將至上揭宮廟參拜，活動期間府中商圈及各參拜宮廟周邊將視車流與人潮狀況，實施機動性交通管制。建議往返土城、台北方向車輛改行縣民大道、中山路及文化路一段，避免行經府中路與民權路；往返板橋、新莊方向車輛則可改道環河西路五段及大觀路，避開中正路及南雅西路。

另外前往板橋車站民眾建議由漢生東路或民生路方向進入，避免經由民權路及北門街。警方表示，為確保隊伍行進安全與救災動線，將同步加強取締沿線違規停車，呼籲駕駛人配合警員及義交指揮，共同維護交通秩序。

板橋警分局公布下午遶境路線。記者黃子騰／翻攝
板橋警分局公布下午遶境路線。記者黃子騰／翻攝

遶境 中正路 板橋 宮廟

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