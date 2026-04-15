快訊

李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

聽新聞
0:00 / 0:00

獲美國繆思創意獎 世界宗教博物館靈性生態理念獲國際認同

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
世界宗教博物館以年度特展〈光在萬物〉榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館以年度特展〈光在萬物〉榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。圖／世界宗教博物館提供

位於新北市永和區的世界宗教博物館以年度特展〈光在萬物〉榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定，是靈鷲山繼福城連奪兩項國際大獎後，再度摘下全球創意獎項，讓「靈性生態」理念在世界設計語彙中綻放光芒，也是宗博館成立25周年的最佳賀禮。

由美國國際獎項協會（IAA）於2015年創立的繆思獎項，被視為全球創意與設計領域的重要指標，評選標準涵蓋創意表現、原創性與專業整合能力。此次世界宗教博物館〈光在萬物〉特展，以「靈性生態」的深邃哲思與極致感官設計獲獎，意味以跨宗教、跨文化的敘事方式，成功將深層的靈性命題轉化為具有國際共感的展覽語言。

主辦單位IAA在致世界宗教博物館的官方賀信中，讚譽〈光在萬物〉特展為當今全球創意產業中「最頂尖的傑作」（Cream of the crop），在各層面的表現皆令人驚豔。獲獎關鍵在於成功將沉浸式的展覽體驗，轉化為一種超越國界的文化共鳴，展現出國際一流的專業實力與創新格局。

宗博館表示，回溯2001年，靈鷲山開山住持心道法師創立世界宗教博物館之初，便邀國際頂尖展示設計巨擘、曾操刀紐約自然史博物館、華盛頓浩劫博物館的RAA（Ralph Appelbaum Associates）擔綱，並與哈佛大學世界宗教研究中心合作完成。當時宗博館以前衛的建築設計與環境營造，2002年一舉奪下北美權威設計媒體應用藝術（Applied Arts）雜誌所頒發的環境與指標設計獎。

世界宗教博物館館長馬幼娟說，為落實心道法師推動的「靈性生態」理念，從2022年推出探討人們生命羈絆的〈生死晝夜〉，2023年〈山海天人〉進入山海天之中找尋人在自然中的位置，到2026年獲獎的〈光在萬物〉關注生態永續議題，成功將宗教的慈悲轉化為現代語言，為台灣在「靈性生態設計」領域立下不可撼動的里程碑。

世界宗教博物館表示，最大的肯定還是來自於觀眾對於這個展的認可，引發無數參觀者的熱烈共鳴。在生態環境瀕臨崩解的當代，這檔展覽就像是一場集體的行動呼喚，期盼喚起更多人從內在覺醒，關心靈性生態議題。

世界宗教博物館以年度特展〈光在萬物〉榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館以年度特展〈光在萬物〉榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。圖／世界宗教博物館提供

延伸閱讀

中國科大室設系揚名國際 勇奪AMP美國建築師賽九大獎

遠見大學社會責任獎！海大奪5大獎 獲獎數僅次於成大

相關新聞

見證跨海地標誕生！淡江大橋通車紀念一日票16日開賣

跨越淡水河口的指標性建築「淡江大橋」5月將完工通車，新北捷運公司為慶祝這座國際級地標的誕生，配合通車前夕的一系列精采活動，明天起推出「輕軌一日票（淡江大橋紀念票面）」。此款輕軌一日票不僅提供旅客便捷的交通選擇，更以精緻的設計記錄大橋與淡水河景交織的動人瞬間，深具收藏意義。

老公寓未裝住警器 專家籲訂罰則

新北市二○一九年至今年三月底，有八百多件火災因住警器發揮作用，協助屋主第一時間逃生，但五層樓以下住宅、公寓等未安裝住警器者並無罰則，也缺少拘束力。此外，住警器鋰電池有十年壽命，但多數人忘記每年測試效能是否正常，甚至有人領了沒安裝，讓效益打折。

廣角鏡／新北珠蔥季 春遊新亮點

珠蔥產季到，新北市農業局與平溪農會合作近日推珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點；同時跨界結盟台北凱達大飯店推出食農手作課程「蔥滿香氣-午茶好食光」，邀請民眾從產地體驗到食材創意應用，享受新北珠蔥多元的春季旅遊亮點。另結合浪漫螢火蟲及天燈祈福活動，今年平溪農會也再次攜手唐氏症基金會做公益。

5樓以下老宅有防火漏洞 未強制裝住警器

雙北市推動住宅用火災警報器政策逾十年，新北安裝逾六十九萬戶、安裝率百分之九十八，北市設置五十一萬八千多戶，安裝率百分之九十九。目前法規在五樓以下老舊公寓、透天厝等仍未納入強制設置，引發安全疑慮。民代憂老舊公寓相關族群正是火災傷亡高風險區，政策若停留宣導，恐留下防火漏洞。

北市公托排隊 家長：私托補助後仍貴

各縣市少子化，公托陸續出現缺額，但北市公托排隊仍大爆炸，業者分析，北市地少人稠，能成立公托和公幼的空間不多，造成僧多粥少。家長也直言，私托就算加上補助，仍比公托貴上許多，因此仍希望有機會進入公托，或遷戶籍到新北排隊。

北市公托擠爆 明年將增近千名額

北市公托量能持續不足，僅能收托二○○八位孩童，實際候補人數卻高達三八五四位，議員憂心「等到小朋友都小學畢業，還等不到」。市府回應，目前準公托還有八九二名缺額，且今年公托收托名額預計增加九一六名，明年針對新生兒數多的行政區擴充公托家數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。