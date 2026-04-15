引進印度移工引議 侯友宜籲中央先做好配套再談開放

勞動部規畫最快今年引進首批印度移工，引發社會爭議，國民黨團也表示強烈反對。新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，引進任何移工政策都須審慎評估，中央應先就治安、就業與管理制度等面向做好完整配套，否則不宜貿然開放。

侯友宜指出，過去曾傳出政府與印度簽署相關備忘錄（MOU）時，政府對外說是「假消息」，如今卻進入實質推動階段，「這跟之前講的不太一樣」。他強調，移工政策牽涉面向廣泛，從治安到本土就業環境，都必須一併考量，不能僅以人力補充為單一目的。

近年國內面臨產業缺工問題，中央規畫擴大多元移工來源，印度被視為潛在合作對象之一。不過外界對於治安、管理制度及國內勞工市場等配套是否完善仍有疑慮，立法院國民黨團也表達反對立場，要求中央審慎評估可能衝擊。

侯友宜表示，政府應就民眾最關心的議題提出清楚說明，包括治安風險、本土勞工就業保障，以及相關管理制度是否到位，「如果沒有準備好，是不是要輕易開放？」他呼籲中央在政策推動前，應先取得社會信任與共識，確保各項配套措施完善。