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碧潭堰再獲獎 水利局親曝自然生態神奇之處

聯合報／ 記者林媛玲張策／新北即時報導
新北碧潭堰再奪「2025第13屆台灣景觀大獎」自然保育類佳作，今天由水利局局長宋德仁（左）及科長林俊宏（右）獎獻給新北市長侯友宜。圖／新北市府提供
新北碧潭堰再奪「2025第13屆台灣景觀大獎」自然保育類佳作，今天由水利局局長宋德仁（左）及科長林俊宏（右）獎獻給新北市長侯友宜。圖／新北市府提供

新北碧潭堰貫通新店溪棲地通廊，營造濱溪全齡休憩空間，過去已多次獲得建築工程類優良獎項，日前參與中華民國景觀學會舉辦「2025第13屆台灣景觀大獎」，又獲得自然保育類佳作肯定。新北市水利局長宋德仁今在市政會議偕團隊將獎項獻給市府。

市長侯友宜表示，碧潭堰整建工程利用舊有環境設施，結合在地人文意象，以碧潭地區為起源，將碧潭堰定位為「碧潭之源」，針對堤岸改造為觀賞平台，高處遠眺對岸景觀及鳥類生態，低灘處新建新店溪首座大型魚道，可近距離觀察魚類洄游實況，白天步行於此感受河岸景觀、體驗水域生態及觀賞鳥類之樂趣，傍晚可於河道旁體驗欣賞夕陽之美，達到寓教於樂目的。

水利局長宋德仁說明，碧潭堰下游區域水道寬闊，河岸兩側低灘地生態草澤區腹地廣大，與住宅區有次生林帶緩衝，孕育許多水域及鳥類棲息，自然生態豐富度高，且深槽區較靠近河道右岸，因此將長達132公尺的魚道設置於右岸，有助於上、下游洄游型魚類的遷移行為。

水利局說明，因使用對象多樣，魚道形式為水池階段式魚道，以利底棲性與游泳力較低的魚類上溯洄游，固定距離設置休息池，供魚類上溯休息之用，也可擴大其他生物的棲息環境，目前已有36種原生魚蝦蟹類利用魚道洄到上游，碧潭堰魚道已不僅是單純的水利設施，更是生態友善的重要里程碑。

新北市水利局指出，將持續營創優質且永續的水岸亮點，透過仔細研悉既有構造物特性及生態環境現況，整體串聯及凸顯河川流域環境及生物特色，並結合觀光產業發展，友善河川自然生態，逐步使各河川節點及周邊環境蛻變，邀請所有民眾親身走訪碧潭堰，體驗新北水域生態的蓬勃生機。

碧潭堰改善暨周邊環境營造，打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的水岸廊帶，形塑生態與人本共利的濱溪遊憩廊道。圖／新北水利局提供
碧潭堰改善暨周邊環境營造，打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的水岸廊帶，形塑生態與人本共利的濱溪遊憩廊道。圖／新北水利局提供

中華民國景觀學會舉辦2025第13屆台灣景觀大獎」，碧潭堰改善暨周邊環境營造」榮獲自然保育類佳作肯定，工程團隊日前接受表揚。圖／新北水利局提供
中華民國景觀學會舉辦2025第13屆台灣景觀大獎」，碧潭堰改善暨周邊環境營造」榮獲自然保育類佳作肯定，工程團隊日前接受表揚。圖／新北水利局提供

新北 水利局 侯友宜

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