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見證跨海地標誕生！淡江大橋通車紀念一日票16日開賣
跨越淡水河口的指標性建築「淡江大橋」5月將完工通車，新北捷運公司為慶祝這座國際級地標的誕生，配合通車前夕的一系列精采活動，明天起推出「輕軌一日票（淡江大橋紀念票面）」。此款輕軌一日票不僅提供旅客便捷的交通選擇，更以精緻的設計記錄大橋與淡水河景交織的動人瞬間，深具收藏意義。
新北捷運公司總經理吳國濟說，此次「輕軌一日票（淡江大橋票面）」聚焦淡江大橋設計了兩款風格票面。直式款名為「微光晨曦」，捕捉了清晨第一道曙光照耀橋身的清新明亮感，展現出大橋晨間的洗鍊線條；橫式款式定名為「餘暉日暮」，生動描繪了淡水著名的落日餘暉，以出海口為背景，將海天一色、波光粼粼的浪漫景象完美封存於票面之中。
新北捷運公司輕軌一日票（淡江大橋票面）本月16日起，在淡海輕軌V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站同步開賣，每張票價50元，購票當日可不限次數搭乘淡海輕軌，讓民眾能輕鬆前往淡水漁人碼頭，一睹淡江大橋跨越淡水八里兩岸的壯闊雄姿。
吳國濟說，除發行輕軌一日票外，淡江大橋通車前夕的系列盛事也將自4月中旬起密集展開，淡江大橋不僅能有效紓解交通，優美的結構設計將成為淡水河畔最吸睛的風景。透過發行紀念一日票，希望能讓國內外旅客在便利通勤之餘，也能留存屬於新北的建設回憶。
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