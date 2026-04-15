北市公托擠爆 明年將增近千名額

北市公托量能持續不足，僅能收托二○○八位孩童，實際候補人數卻高達三八五四位，議員憂心「等到小朋友都小學畢業，還等不到」。市府回應，目前準公托還有八九二名缺額，且今年公托收托名額預計增加九一六名，明年針對新生兒數多的行政區擴充公托家數。

公托持續排隊，市長蔣萬安日前祭出加碼托育津貼，其中家有第二胎，公托、準公托免費，成六都首創，盼減輕家長負擔，但候補人數多，仍引發藍綠議員接連質詢。

民進黨議員許淑華昨指出，北市生育前三名行政區，分別是內湖、大安及士林區。以內湖為例，近三年出生人口數全北市最高達三九六三人，公托候補人數高達九百六十人，但預計增加的公托家數僅二家，收托僅增加一○二人。另外，信義區近三年出生數二七一六人，去年增加五家公托，但候補也高達七九二人。

國民黨議員秦慧珠也表示，社會局應盤點現有資源，哪些飽和、哪些還能開出量能，否則家長一邊照顧一邊等托育，「可能等到小朋友都上小學畢業，還等不到。」

社會局長姚淑文答詢，持續推動校校有公托，目標是在今年增設十六處、新增六百二十個收托名額，並盤點公有建物及都市更新回饋來設立中心。

姚淑文表示，補助對象除了公托外，還有準公共托育機構，因公托設置需要一段時間，所以透過補助讓家長送孩子讀準公共托育機構，以降低家長負擔，公托與準公托價差也僅一千元，目前準公托還有缺額，就學率平均八成，還有兩成缺額率。

秘書長王玉芬說，現在開始盤點明年，會針對新生兒數多的行政區，增加擴充公托家數數量。

社會局表示，相較二○二二年底公托可收托一七一二人，至今年公托收托名額已提升百分之五十三點五，預計增加九一六名，共服務二六二八名幼童。