北市公托排隊 家長：私托補助後仍貴

各縣市少子化，公托陸續出現缺額，但北市公托排隊仍大爆炸，業者分析，北市地少人稠，能成立公托和公幼的空間不多，造成僧多粥少。家長也直言，私托就算加上補助，仍比公托貴上許多，因此仍希望有機會進入公托，或遷戶籍到新北排隊。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣認為，台北市的行政區幾乎全都在精華地段房價與地價高得嚇人，寸土寸金導致取得土地極其不容易，政府要找到能增設公托和公幼空間極其不易，這也是市府為何要推出「校校有公托」，改鎖定校園限制空間，否則幾乎找不到地方可以增設名額。

蘇傳臣說，相較之下，雖然新北市的人口最多，但因其幅員較廣，可以開設公托數和規模也比較大，其他縣市的公幼已陸續出現缺額，但台北市的公幼、非營利或口碑好的準公共幼兒園，排隊狀況依然非常嚴重。

除了地價高外，物價高也是家長最大考慮因素，家長為了省錢會優先選擇價格最便宜的公幼，導致公幼非排隊不可。

住在信義區楊姓家長表示，公立與私立差距極大，就算加上補助，差距仍近萬元，且私立還有註冊費、教材費、伙食費等雜項，即便北市公托候補至少「上百號」，但多數夫妻考量經濟壓力還是會選排公托，甚至到鄰近新北市送托。

該家長也提到，有後援的家庭通常選擇住家附近托育機構，沒後援的則是考量到上下班時間，會在公司附近托育，各有不同需求，也造成不管公、私托都不好找的都會區現象。