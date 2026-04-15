5樓以下老宅有防火漏洞 未強制裝住警器

雙北市推動住宅用火災警報器政策逾十年，新北安裝逾六十九萬戶、安裝率百分之九十八，北市設置五十一萬八千多戶，安裝率百分之九十九。目前法規在五樓以下老舊公寓、透天厝等仍未納入強制設置，引發安全疑慮。民代憂老舊公寓相關族群正是火災傷亡高風險區，政策若停留宣導，恐留下防火漏洞。

新北市議員陳偉杰說，火災關鍵在第一時間能否及早逃生，住警器是守護生命安全第一道防線，但現行「新北市火災預防自治條例」僅針對學生租屋處及特定公告場所強制設置，大量老舊住宅未納入規範，這類建物多存在電線老化、逃生動線不足等問題，若火警未及時警示，後果難以想像。

陳偉杰表示，高雄市已修法將五樓以下住宅納入強制設置範圍，未改善者可開罰，並搭配免費申領與安裝協助，要求新北市府評估比照辦理，且針對長者、獨居者等高風險族群應主動協助安裝。

新北市消防局火災預防科長羅丁仁坦言，受人口流動及新建物增加，要百分百安裝有難度，加上部分民眾安全意識不足，是否要針對五樓以下住宅強制設置，需再評估修法，另會優先協助獨居長者、低收入戶等弱勢族群裝設。

北市消防局指出，五樓以下住宅以一戶補助發放一顆住警器，宣導民眾自行安裝，二○一九年起針對北市出租供居住使用建築及餐廳、飲酒店、便利商店等被列為甲類營業場所，都應強制設置，未裝經勸導仍不改善者，可處三萬元以下罰款。

東南科技大學營建科技與防災研究所副教授高士峯說，五樓以下公寓密度高，要徹底執法民眾配合意願是關鍵，建議初期可從有違規樣態的老舊公寓包括頂樓加蓋、陽台外推這類住宅優先落實，其餘透過給予優惠或誘因，多管齊下。