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老公寓未裝住警器 專家籲訂罰則

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
新北市二○一九年至今年三月底，累計有八百多件火災是因住警器發揮作用，助屋主能在第一時間逃生。圖／新北市消防局提供
新北市二○一九年至今年三月底，累計有八百多件火災是因住警器發揮作用，助屋主能在第一時間逃生。圖／新北市消防局提供

新北市二○一九年至今年三月底，有八百多件火災因住警器發揮作用，協助屋主第一時間逃生，但五層樓以下住宅、公寓等未安裝住警器者並無罰則，也缺少拘束力。此外，住警器鋰電池有十年壽命，但多數人忘記每年測試效能是否正常，甚至有人領了沒安裝，讓效益打折。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，台灣人口結構正在改變，高齡獨居情況愈來愈普遍，民眾防火意識需要再提升，老舊公寓發生火災風險確實偏高，但母法沒罰則，公務員難以執法，高雄是透過自治條例強制要求住戶安裝，也定出罰則，執行成效可讓其他縣市觀察。

東南科技大學營建科技與防災研究所副教授高士峯表示，住警器確實是小兵立大功，公部門配發的通常是偵煙式住警器，建議除裝在客廳，每個房間都裝才不會有死角，廚房通常裝定溫式住警器，偵測區域上升到一定溫度時，會發出警報聲響。

新北市消防局火災預防科長羅丁仁表示，消防局已改採十年期長效電池住警器，也提醒民眾定期測試功能，可透過按壓測試鍵確認設備是否正常作動，經統計，近年已有八百多件火災因住警器成功示警，協助民眾及時避難逃生。

市面上的住警器單價約五百元，專家也提醒，住警器電池快耗盡時會發出「嗶」的短促音，警報燈會閃爍，代表需要換新電池。

專家說，為避免警報器本體劣化影響功能，建議設置超過十年就要換新品。

火災 高雄

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