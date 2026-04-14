新北市板橋路面爆裂…嚇壞路過人車 台電初判白蟻咬壞電纜釀禍

新北市板橋區縣民大道與民生路口，今天突然發生路面爆裂意外，嚇壞路過人車，台電現場發現白蟻窩，初判白蟻咬壞高壓電纜釀禍，已搶修完成並通車。

板橋區縣民大道二段與民生路二段口，也就是華翠橋上橋處往北市方向，今天中午12時38分路面因不明原因爆炸，轄區海山分局與消防分隊立即派員到場管制與交通疏導，無人受傷。

根據警方調閱監視畫面，當車輛在民生橋下停等紅燈時，路面突發生爆炸，造成瀝青路面整個爆裂，工務局當時就通知瓦斯公司、台電等相關單位到場釐清爆裂原因。

工務局表示，經清查確認是地下2萬伏特高壓電纜線破損所致，造成路面約2平方公尺坑洞，爆炸瞬間曾暫時造成附近住戶停電，台電已派員搶修，並於下午5時30分恢復路面及通車。

工務局表示，根據台電調查，由於現場找到白蟻窩，初步判斷是蟻害咬壞地下電纜接頭釀禍，電纜短路時造成空氣膨脹及路面爆裂，經台電派員搶修，已修復路面，後續將加強巡檢，避免類似事故再次發生。

台電表示，這起地下電纜損壞事故，造成中和區中山路二段、建康路，永和區仁愛路、保生路等一帶共4726戶停電，事發5分鐘內轉供復電3910戶，經搶修，剩餘816戶也於下午1時25分全數復電。