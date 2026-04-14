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拒餽贈、防弊端、省公帑 蔣萬安頒獎20位台北隊廉能楷模

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府今年「廉能楷模」選出20位拒絕不當餽贈、防堵弊端、或替市民節省公帑的優良公務員。圖／北市政風處提供
北市府今年「廉能楷模」選出20位拒絕不當餽贈、防堵弊端、或替市民節省公帑的優良公務員。圖／北市政風處提供

北市府今年「廉能楷模」選出20位拒絕不當餽贈、防堵弊端、或替市民節省公帑的優良公務員。包括北水處同仁幫市府節省2千多萬接水費；建管處工程員面對民眾餽贈當場堅定拒絕並依規登錄等，市長蔣萬安今天市政會議也親自頒獎表揚。

為落實「清廉透明」施政理念，北市府每年舉辦「廉能楷模」選拔，選出堅拒不當餽贈、防堵弊端或替市民節省公帑優良公務員。蔣萬安說，「清廉治理」一直是「台北隊」重要的核心價值，也是贏得市民信任的重要基石。

蔣提到，這群來自各局處的同仁，本於專業服務的信念為市民權益把關，同時持續精進制度、落實防弊作為，提升民眾對市府公正執行職務的信賴，感謝廉能楷模同仁長期以來在工作崗位上的付出與努力。

今年獲獎的20位廉能楷模，包括台北自來水事業處工程總隊主任吳世紀打破本位主義，於辦理北市偏遠高地自來水工程時主動協調，合併施作用戶管線與主線工程，替逾480戶民眾省下高達約2160萬元的接水費用，兼顧便民與公共利益。

中山地政事務所專員許博鈞，於辦理繼承登記案件時積極阻詐，成功識破並阻擋企圖利用假遺囑進行的不動產詐騙案件，實質守護市民財產安全。

建築管理工程處工程員林祥清，面對民眾餽贈當場堅定拒絕並依規登錄，展現絕不妥協的廉潔立場；殯葬管理處同仁張鳳妙及陳詩妤，於執行遺體處理業務時發現亡者留有現金，第一時間即詳實登錄並完整歸還家屬，展現將心比心的誠信操守。

北市政風處表示，本屆20位獲獎同仁是「廉潔台北隊」的縮影。北市府將持續透過制度化的獎勵機制，帶動各機關的正向循環，共同打造透明、高效率的公務環境。

北市 公務員 蔣萬安

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