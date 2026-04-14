滿意度高達九成 汐止婦女大學瑜珈班舒壓受歡迎

汐止區公所開辦的婦女大學春季班開課，其中瑜珈班很受歡迎，報名十分熱烈，最後是透過用抽籤方式選出25名學員，瑜珈班在專業老師指導下，一個星期兩堂課，讓婦女朋友透過瑜珈舒壓放鬆，達到身心靈平衡，因此深受學員喜愛。根據區公所調查，作為婦女大學最早開辦的課程之一，瑜珈班整體滿意度高達九成。

一開始先躺下調整呼吸，全面放鬆，接著再透過老師指導，難度往上加，汐止區今年度婦女大學春季班開學，其中瑜珈班很受歡迎，利用課程時間，汐止區長林慶豐也來支持鼓勵，希望透過課程，讓婦女朋友都能有多元學習的機會。

汐止區長林慶豐表示，這一次婦女大學115年班正式開始，今年持續開辦瑜伽課程，這也是公所最早辦理的婦女大學課程，並且廣受所有婦女好朋友們的喜愛與歡迎，所以今年持續辦理，那之前也做過滿意度調查，有高達九成以上參與的學員，都感到非常的滿意，後續也會持續開設相關的課程，期盼大家都能夠多多參與，能夠來放鬆身心靈，有一個更好的生活，另外也要特別跟大家做宣導，相關的瑜伽課程，都會在公所的粉絲專頁上面來做公布，期盼到時候再開課，喜愛瑜珈的婦女朋友，能一起來關注相關的資訊，踴躍報名。

民眾說，已經是第二年來上瑜珈，做瑜珈可以讓自己的身心靈安定，活動筋骨，呼吸調息都很棒，希望之後能夠延長年齡，因為現在報名資格是要70歲以下，但是現在高齡化社會，希望公所能夠調整年齡限制，讓更多銀髮族也能來上課放鬆舒壓。

汐止區瑜珈協會老師曾秋萍提到，跳瑜珈沒有年齡也沒有性別區分，今年持續與汐止區公所合作開辦瑜珈班，讓汐止區的婦女朋友可以藉由瑜珈課程，幫助身心靈找到平衡，這也是現在的人很需要做一個舒壓的運動，希望透過課程去放鬆身心靈的狀態，讓大家都能夠保持健康。