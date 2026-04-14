快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

滿意度高達九成 汐止婦女大學瑜珈班舒壓受歡迎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所希望透過課程，讓婦女朋友都能有多元學習的機會。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所希望透過課程，讓婦女朋友都能有多元學習的機會。圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所開辦的婦女大學春季班開課，其中瑜珈班很受歡迎，報名十分熱烈，最後是透過用抽籤方式選出25名學員，瑜珈班在專業老師指導下，一個星期兩堂課，讓婦女朋友透過瑜珈舒壓放鬆，達到身心靈平衡，因此深受學員喜愛。根據區公所調查，作為婦女大學最早開辦的課程之一，瑜珈班整體滿意度高達九成。

一開始先躺下調整呼吸，全面放鬆，接著再透過老師指導，難度往上加，汐止區今年度婦女大學春季班開學，其中瑜珈班很受歡迎，利用課程時間，汐止區長林慶豐也來支持鼓勵，希望透過課程，讓婦女朋友都能有多元學習的機會。

汐止區長林慶豐表示，這一次婦女大學115年班正式開始，今年持續開辦瑜伽課程，這也是公所最早辦理的婦女大學課程，並且廣受所有婦女好朋友們的喜愛與歡迎，所以今年持續辦理，那之前也做過滿意度調查，有高達九成以上參與的學員，都感到非常的滿意，後續也會持續開設相關的課程，期盼大家都能夠多多參與，能夠來放鬆身心靈，有一個更好的生活，另外也要特別跟大家做宣導，相關的瑜伽課程，都會在公所的粉絲專頁上面來做公布，期盼到時候再開課，喜愛瑜珈的婦女朋友，能一起來關注相關的資訊，踴躍報名。

民眾說，已經是第二年來上瑜珈，做瑜珈可以讓自己的身心靈安定，活動筋骨，呼吸調息都很棒，希望之後能夠延長年齡，因為現在報名資格是要70歲以下，但是現在高齡化社會，希望公所能夠調整年齡限制，讓更多銀髮族也能來上課放鬆舒壓。

汐止區瑜珈協會老師曾秋萍提到，跳瑜珈沒有年齡也沒有性別區分，今年持續與汐止區公所合作開辦瑜珈班，讓汐止區的婦女朋友可以藉由瑜珈課程，幫助身心靈找到平衡，這也是現在的人很需要做一個舒壓的運動，希望透過課程去放鬆身心靈的狀態，讓大家都能夠保持健康。

瑜珈 汐止

延伸閱讀

竹縣勞工大學職能永續學院課程全面啟動 160場課程講座一律免報名費

10年家庭主婦想投身科技業！她規劃攻讀光電博士 網道出殘酷現實

元宵活動經費變愛心 汐止區福興宮捐青山國中小獎學金

部落孩子跨校交流 汐止區白雲國小分享數位科技體驗

相關新聞

料理鼠王再現？淡水滷味攤再爆老鼠出沒 業者質疑造假

新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」引發關注，近日再有民眾於網路發文指稱，現場仍見老鼠出沒，質疑環境衛生未改善；業者則質疑相關畫面真偽，稱不排除遭人造假，並強調收攤前均已關閉窗門。

新北市板橋路面爆裂…嚇壞路過人車 台電初判白蟻咬壞電纜釀禍

新北市板橋區縣民大道與民生路口，今天突然發生路面爆裂意外，嚇壞路過人車，台電現場發現白蟻窩，初判白蟻咬壞高壓電纜釀禍，已...

中永和4726戶地下電纜事故釀停電 台電：持續修復路面

新北市板橋區縣民大道中午發生路面爆裂意外，台電表示，地下電纜事故造成路面隆起破損，影響中和區、永和區共4726戶停電，目...

北市「牌位塔」興建中 林延鳳質疑假「宗祠」之名賣塔位

台北市議員林延鳳下午在議會民政部門質詢指出，有投資公司在北投山坡地保護區內，以「宗祠」名義申請建造執照，計畫興建大型建築經營「牌位塔」對外販售牌位，質疑保護區土地管理出現漏洞。北市殯葬處坦言「牌位」塔樓不在殯葬法規範內，須要修法。

北市家長急小孩公托排到長大 北市府：準公托、公托第二胎免費

北市長蔣萬安日前宣布加碼托育津貼，其中家有第二胎公托準公托免費，市府共編9800萬元，預計補助8500名幼兒。不過議員許淑華質疑，儘管市府喊第二胎免費，但公托量不足。社會局表示，除公托，目前準公托還有缺額。

淡水滷味攤老鼠二度出沒 新北衛生局稽查令限期改善

新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」畫面引發熱議，近日再有民眾在網路貼文指又再次目擊老鼠出沒，質疑業者環境衛生未改善，新北市衛生局表示，今將再派員前往稽查，若於改善期限屆滿後複查仍未完成改善，將依規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。