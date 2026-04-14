中永和4726戶地下電纜事故釀停電 台電：持續修復路面

新北市板橋區縣民大道中午發生路面爆裂意外，台電表示，地下電纜事故造成路面隆起破損，影響中和區、永和區共4726戶停電，目前皆已復電；台電正持續修復路面，並將持續向路權機關溝通爭取維修人孔設置調整。

新北市板橋區縣民大道二段與民生路二段口，今天中午突在停等紅燈的車輛前發生路面爆裂意外，嚇壞路過人車，初步清查是高壓電線導致，台電搶修中。

台電說明，中午12時37分因地下電纜事故，造成新北市板橋縣民大道路面隆起破損，並影響中和區中山路二段、建康路，永和區仁愛路、保生路等一帶共4726戶停電。台電於事發5分鐘內轉供復電3910戶，復電率83%，並立即派員赴現場搶修，剩餘816戶於下午1時25分全數復電。

台電表示，因發生事故的地下電纜，維修人孔蓋被降埋於路面底下，電纜故障時短路電流造成空氣膨脹，在人孔密閉環境下，進而造成上方路面破損。台電現正持續修復路面，並將持續向路權機關溝通爭取維修人孔設置調整，同時加強巡檢，確保供電穩定與安全，避免類似事故再次發生。