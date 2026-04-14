里長當講師談淨零綠生活 汐止長安里長輩學做環保

汐止區長安里的關懷據點，邀請鄰近長輩走出家門運動一下，也學習新事物，今(14)日特別邀請了里長楊清風擔任講師，談談淨零綠生活，實用又有趣的課程，讓大家學習如何在生活中做環保，長輩們說收獲實在很多，並且中午還可以一起共餐，生活不無聊。

為了鼓勵長輩多多走出家門，中華民國紳士協會在汐止長安里成立關懷據點，並且開辦多元課程，除了運動、手作之外，環保公民教育推廣，則是由里長楊清風擔任主講，宣導淨零綠生活。配合政府節能減碳政策，楊里長從7日挑戰淨零新生活開始說起，從吃的食物、穿的衣服，還有出門要帶環保餐具等等，還有就是節水省電，教大家如何從生活中做環保。

長安里長楊清風表示，政府減碳目標是預計2030年減碳達40%，行政院的話，是預計2050年全面性減碳，今天宣導環保概念，長輩們都非常的認同，並且積極配合，課堂上還會分享他們在家裡的環保作為，大家共同成長共同學習。透過課程希望大家去市場或是超商，購買食物或是物品，都能夠攜帶環保袋，出門的話，像是到活動中心上課，都是請大家帶保溫杯，這裡有飲水機可以隨時加水，減少一些瓶瓶罐罐，再來的話就是家裡的水跟電，隨手關燈關水，環保從生活做起。

民眾說，這次的上課，對自己幫助很多，因為綠能生活是必需要做的，要節能減碳，平常盡量減少用塑膠袋，儘量使用購物袋，出門也都會帶自己的水瓶。