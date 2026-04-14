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守護用路安全 新北瑞芳區弓橋里基礎建設持續優化中

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
相關工程著重於提升排水效能與道路安全，降低豪雨期間積水與邊坡風險，確保居民日常通行與登山遊客安全無虞。圖／觀天下有線電視提供
相關工程著重於提升排水效能與道路安全，降低豪雨期間積水與邊坡風險，確保居民日常通行與登山遊客安全無虞。圖／觀天下有線電視提供

為提升在地居民生活品質與登山遊客通行安全，新北市瑞芳區弓橋里近期推動多項基礎建設工程，包括半嶺路大粗坑登山步道口地坪改善及邊坡整治，還有里內多處排水溝補強工程，一步一步完善地方環境，打造更安全、友善的生活與休憩空間。

弓橋里長與瑞芳區長今(14)日特地前往施工現場關心工程進度，實地了解施作情形與改善成果。瑞芳區長楊勝閔表示，相關工程著重於提升排水效能與道路安全，降低豪雨期間積水與邊坡風險，確保居民日常通行與登山遊客安全無虞。

弓橋里長朱靜琪也指出，感謝瑞芳區公所團隊及相關單位的積極協助與專業投入，讓工程順利推進。未來待各項改善工程完工後，將有效提升整體用路品質，讓里民住得更加安心，也讓前來登山健行的遊客多一分安全保障。

瑞芳

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