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舊電視新生命 台灣大哥大捐贈電視送暖東北角
台灣大哥大長期關注地方公益，此次規劃將一批因活動檔期結束而下架的電視，送至五十多個非營利組織(NPO)及學校等單位據點，不但讓下架的電視有了新生命，也能嘉惠許多偏鄉地區及學校，增進地方多元使用。其中東北角地區共有14所學校及3間公所受贈，將資源注入在地，也最大化發揮物品價值。
此次善舉展現企業深耕在地、回饋社會的精神，也為偏鄉地區挹注實質資源，提升公共服務品質，讓在地居民感受到滿滿的關懷與支持。瑞芳區長楊勝閔表示，偏鄉地區資源相對有限，此次台灣大哥大的捐贈不僅補足設備需求，也提升整體服務能量，對地方發展具有正面助益。未來將妥善運用相關設備，持續優化公共服務，讓更多居民受惠。
受捐贈單位也表示，此次收到台灣大哥大捐贈的電視設備，後續將設置於社區公共空間，平時可作為政令宣導、活動資訊公告及多元內容播放平台等等，讓居民能更即時掌握各項生活資訊與地方動態，此次送愛心到偏鄉電視設備捐贈活動，實在嘉惠地方良多。
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