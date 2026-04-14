舊電視新生命 台灣大哥大捐贈電視送暖東北角

新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」畫面引發熱議，近日再有民眾在網路貼文指又再次目擊老鼠出沒，質疑業者環境衛生未改善，新北市衛生局表示，今將再派員前往稽查，若於改善期限屆滿後複查仍未完成改善，將依規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

2026-04-14 14:17