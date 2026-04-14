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料理鼠王再現？淡水滷味攤再爆老鼠出沒 業者質疑造假

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
攤位內已擺放捕鼠籠及黏鼠板，業者表示是依衛生局要求設置，作為防治措施之一。記者張策／攝影
攤位內已擺放捕鼠籠及黏鼠板，業者表示是依衛生局要求設置，作為防治措施之一。記者張策／攝影

新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」引發關注，近日再有民眾於網路發文指稱，現場仍見老鼠出沒，質疑環境衛生未改善；業者則質疑相關畫面真偽，稱不排除遭人造假，並強調收攤前均已關閉窗門。

有網友在Threads發文指出，該滷味攤在上周風波後，仍出現收攤後老鼠跑入攤內情形，並質疑攤位清潔不確實、收攤未妥善處理食材殘留，導致老鼠容易出沒。另有曾消費民眾留言表示，原以為業者會加強衛生管理，但實際情況與預期仍有落差。

對於外界質疑，業者表示，相關畫面內容「不一定屬實」，並稱不排除遭人「造假或移花接木」，甚至直言「現在電腦、AI很厲害」，認為影像可能經過加工處理。業者強調，若有明確時間點，可調閱監視器畫面釐清，並指出攤位收攤後均會關閉窗門並以帆布覆蓋，亦可提供監視器畫面佐證，對於仍遭質疑老鼠進入一事感到不解。

業者表示，上周確實曾發現老鼠出現在攤內，稱當時因臨時有事離開攤位，忘記將窗門關閉，返攤後發現老鼠進入，已立即將所有食材全數銷毀，未對外販售，並強調「不會把有問題的食物賣給客人」。

至於環境管理部分，業者說明，因晚間較為忙碌，收攤後未立即清洗，改由早班人員於上午7時進行清潔；未來將依衛生局要求，除加強覆蓋外，也改為早晚各清潔一次，持續改善環境。

記者現場觀察，攤位內已擺放捕鼠籠及黏鼠板，業者表示是依衛生局要求設置，作為防治措施之一。不過，現場亦發現攤位壓克力窗門無法上鎖，輕推即可開啟，仍存在老鼠進入的可能。對此，業者回應，老鼠「沒有手不會推開門」，並強調會依規定加強防護措施。

針對衛生局先前指出的設備破損情形，業者表示，部分櫥櫃確有破損，已訂購新設備更換，期間先以臨時方式加強遮蔽；另垃圾桶覆蓋及設備清潔部分，也已依要求改善。

新北市衛生局表示，已於8日派員稽查，查核期間發現現場陳列櫥櫃有破損、垃圾桶未覆蓋及設備不潔等環境衛生不符規定事項，已責令限期改善。衛生局指出，將再次派員複查，若仍未改善，將依法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」引發關注，近日再有民眾於網路發文指稱，現場仍見老鼠出沒，質疑環境衛生未改善。記者張策／攝影
新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」引發關注，近日再有民眾於網路發文指稱，現場仍見老鼠出沒，質疑環境衛生未改善。記者張策／攝影

老鼠 衛生局 淡水

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