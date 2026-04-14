北市「牌位塔」興建中 林延鳳質疑假「宗祠」之名賣塔位

台北市議員林延鳳下午在議會民政部門質詢指出，有投資公司在北投山坡地保護區內，以「宗祠」名義申請建造執照，計畫興建大型建築經營「牌位塔」對外販售牌位，質疑保護區土地管理出現漏洞。北市殯葬處坦言「牌位」塔樓不在殯葬法規範內，須要修法。

林延鳳質詢指出，若有場所內有幾百個牌位放在一個建築裡，算殯葬設施？還是算宗祠？她接獲檢舉，一家投資公司，以「宗祠」名義申建「牌位塔」，在北投行義路的保護區購買了一塊土地，向市府申請蓋宗祠，但據當地居民反映，未來可能要做為牌位塔，收費供民眾放置神主牌。

林延鳳說，依北市土管自治條例第75條，山坡地保護區內，宗祠及宗教建築和骨灰（骸）存放設施，都有附條件允許使用，但兩者門檻天差地遠，以「宗祠」為名義申請不需社區參與；「骨灰骸存放設施」則須取得在地居民同意，並受殯葬管理條例管控。

她質疑，業者恐把案子包裝成「宗祠」，建照便能過關，但社區完全被蒙在鼓裡，且殯葬管理條例第2條所定義的殯葬設施，僅涵蓋公墓、殯儀館、禮廳及靈堂、火化場與骨灰（骸）存放設施，獨缺「牌位」二字，出現販賣牌位「的三不管亂象」荒謬現象，應明確規範「牌位」塔。

附近北投區永和里長曾富榆說，5年前當地就曾準備興建牌位塔，因居民檢舉而停工，現在死灰復燃，每天都在動工，里民已準備成立自救會，若市政再無作為將一齊前往市府前抗議。她也說，上次建造的時候，建築外觀看起來就不像一般住家，因此對街的居民好奇前去詢問工人，對方竟回答說「以後要做靈骨塔」，憂心未來不僅擾亂居民生活，還會破壞保護區的生態環境。

北市殯葬處指出，鑑於「牌位樓」目前不屬於殯葬管理條例規範之殯葬設施，致使監管法源不足，市府將評估修正土地使用分區管制及台北市殯葬管理自治條例修法事宜。

台北市北投區驚現興建中「牌位塔」。圖／議員林延鳳提供