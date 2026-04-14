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北市家長怒小孩排公托都排到長大了 北市府：準公托還有缺額

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員許淑華質疑，儘管市府喊第二胎免費，但公托量不足。社會局表示，除公托，目前準公托還有缺額。圖／引用自議會直播
議員許淑華質疑，儘管市府喊第二胎免費，但公托量不足。社會局表示，除公托，目前準公托還有缺額。圖／引用自議會直播

北市蔣萬安日前宣布加碼托育津貼，其中家有第二胎公托準公托免費，市府共編9800萬元，預計補助8500名幼兒。不過議員許淑華質疑，儘管市府喊第二胎免費，但公托量不足。社會局表示，除公托，目前準公托還有缺額。

許淑華調出北市各行政區托育需求，儘管整體生育數下降，但北市生育前三名行政區，分別是內湖、大安及士林區。以內湖為例，近3年出生人口數全北市最高達3963人，公托候補人數竟也高達960人，預計增加的公托家數僅2家，收托僅增加102人；另，信義區近3年出生數2716人，儘管去年增加5家公托，但候補也高達792人；出生數相對低的萬華，增加有3家公托。

住在內湖的媽媽哭訴，因公托家數不足，「光排公托竟要候補到2百多名順位，根本要等到孩子都長大了！」許質疑，北市府大張旗鼓宣布獎勵政策，但對家長來說，只是「空口說白話」 ，第二胎根本沒辦法進入公托。

北市社會局長姚淑文表示，補助對象除了公托外，還有準公共托育機構，因公托設置需要時間，所以透過補助讓家長送孩子讀準公共托育機構，以降低家長負擔，公托與準公托價差也僅一千元，目前準公托還有缺額，就學率平均八成，還有兩成的缺額率。

許淑華說，北市府要推動第二胎免費，重點還是要增加公托家數，今年僅增加16家，根本遠遠不夠，目前全市僅能收托2008位孩童，但實際候補人數高達3854位，甚至社會局也應該要讓第二胎優先入學。

許要求，第一，針對出生數高的行政區，應更積極擴充公托家數；也應讓第二胎能優先入學公托，才能真正落實第二胎公托免費，姚淑文說，會整體研議公托優先入學配套。秘書長王玉芬表示，今年每個行政區會落實「校校有公托」各增一處，現在也開始盤點明年，會針對新生兒數多的行政區，增加擴充公托家數數量。

北市 托育 社會局 北市府 蔣萬安 許淑華

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