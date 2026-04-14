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婚育宅供不應求 新北市議員彭佳芸籲提高比例

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員彭佳芸今天在議會質詢婚育宅政策。記者葉德正／攝影
新北市議員彭佳芸今天在議會質詢婚育宅政策。記者葉德正／攝影

社宅供不應求，新北市議員彭佳芸指出，中央訂定婚育宅比例20％，新北也在接下來的社宅提高至33％，但實際仍無法滿足需求，新北市應盤點整體社宅量能，提出更具制度性與彈性化的提升方案。

彭佳芸指出，中央首批婚育宅的三蘆「富貴好室」釋出142戶，即吸引超過600件申請，顯示需求遠大於供給；林口世大運社宅更採全數婚育優先，回應年輕家庭期待。

彭佳芸說，新北市直到今年才啟動婚育宅規畫，目前土城員和二期社宅已提升至33%，方向值得肯定，但整體供給仍顯不足，反觀高雄大寮社會住宅已將婚育宅比例提升至40%，顯示地方仍有調整空間，新北市應盤點整體社宅量能，提出更具制度性與彈性化的提升方案。

彭佳芸認為，社宅配置比例不應僅採固定標準，而應依據周邊設施進行差異化配置，若社宅鄰近公托中心、學校或公園，應優先提高婚育宅比例，讓資源配置更符合實際需求，如鄰近醫院或長照設施則可提高長者入住的比例。

以三蘆地區「光興段」公辦都更為例，該案將分回49戶社宅，且樓下即設有公共托育中心，具備完整育兒條件，建議可提高婚育宅比例，甚至評估全數作為婚育專用住宅，發揮最大托育效益。

城鄉局長黃國峰說，婚育宅中央希望至少20％，目前經過盤點，包括下半年板橋江翠、土城員和2號社宅，可以提供三分之一，未來會朝通案方向執行，另外育兒家庭也可以延長至12年，避免學區改變等。

高雄 新北 社宅

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