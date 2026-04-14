北市續試辦無樁共享自行車 成效穩定擬增輛數

台北市交通局攜手MOOVO試辦無樁式共享自行車，考量前6個月使用狀況穩定，已核准業者展延6個月期限，除租借站點擴大至30處，業者也將視情形評估增車可行性。

台北市交通局去年9月開始試辦無樁式共享自行車，初步在大安區捷運大安站、信義安和站及大安森林公園站周邊布建30輛共享電動輔助自行車及19處租借站點，費用為前15分鐘新台幣10元、第16分鐘起每分鐘1元，而業者可視狀況持續投放車輛，上限500輛。

交通局今天表示，此計畫是考量電子圍籬共享自行車具備建置快速、成本低、空間利用率高及擴充彈性大等優勢，期盼測試技術可行性及民眾反應，而前半年雖然使用率並未特別高，但停放狀況仍在預期內，不至於出現違停亂象。

交通局表示，已同意業者展延試辦計畫至8月底，目前租借站點已從19處增加到30處，業者也表達會視情形評估增車可行性，後續將持續觀察整體車輛借還停放情形。