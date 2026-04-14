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淡水滷味攤老鼠二度出沒 新北衛生局稽查令限期改善

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」畫面引發熱議，近日再有民眾在網路貼文指又再次目擊老鼠出沒。圖／翻攝自Threads帳號 @kuso_28817
新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」畫面引發熱議，近日再有民眾在網路貼文指又再次目擊老鼠出沒。圖／翻攝自Threads帳號 @kuso_28817

新北市淡水一處滷味攤日前因「老鼠爬食材」畫面引發熱議，近日再有民眾在網路貼文指又再次目擊老鼠出沒，質疑業者環境衛生未改善，新北市衛生局表示，今將再派員前往稽查，若於改善期限屆滿後複查仍未完成改善，將依規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有網友在社群平台Threads發文表示，該滷味攤先前已因食安問題遭報導，但又再度目擊老鼠出現爬進餐車內，並指現場環境疑有食物殘渣、清潔不確實等情形，「每次看她收攤都是隨便裝一裝東西不洗，攤車都有食物殘渣，老鼠不就最愛這樣的環境嗎？」，質疑已經爆出食安問題，為何還會再次發生。也有曾消費民眾留言指出，原以為事件後業者會加強衛生管理，但實際情況與預期仍有落差。

從網路流傳畫面可見，收攤後老鼠爬進存放食物的櫥窗內「逛大街」。相關貼文曝光後，不少網友留言批評衛生狀況，並呼籲主管機關加強稽查。

新北市衛生局表示，已於8日派員前往稽查，查核期間發現現場陳列櫥櫃有破損、垃圾桶未覆蓋及設備不潔等環境衛生不符規定事項，已責令業者限期改善。

衛生局指出，今將再次派員查核，若仍查有違規情形，將列入缺失並要求立即改善。若於改善期限屆滿後複查仍未完成改善，將依規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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