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新北珠蔥產季到 跨界甜點、食農旅遊體驗春遊新亮點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影
珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影

珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點；同時跨界結盟台北凱達大飯店推出食農手作課程「蔥滿香氣-午茶好食光」，邀請從產地體驗到食材創意應用，享受新北珠蔥多元面向的春季旅遊新亮點。

平溪區農會理事長王定國表示，今年推出「蔥滿樂子-平溪拾趣」小旅行，帶領遊客親採翠綠珠蔥、體驗手作特色杯墊，品嚐在地珠蔥美食饗宴後，傍晚再漫步平溪街道欣賞浪漫螢火蟲與放天燈祈福，打造完整的山城體驗，每梯各40位，每人優惠價 799元，5月2日、3日場次於14日開放報名。此外，4月25日於平溪農會旁廣場舉辦產地展售會暨珠蔥饗宴，除了有農產品市集與DIY體驗區，搶手的限量10桌珠蔥主題饗宴同步開放報名，優惠價5000元。

王定國表示，為擴大新北珠蔥品牌知名度，農會與超人氣伴手禮品牌「青澤」聯名合作，將珠蔥融入蛋捲餅皮與肉鬆內餡結合，推出清新不膩的「珠蔥肉鬆蛋捲」，活動期間優惠價每盒350元。另即日起至5月31日止，推出「蔥明回饋饗優惠」活動，於平溪、烏來、新店、深坑、石碇及雙溪等商圈的指定餐廳消費滿500元，即可獲得100元折價券，前50位將三張不同店家的折價券憑據寄回平溪農會，再加碼贈送珠蔥水餃一包。

在跨界創新方面，台北凱達大飯店百宴自助餐廳點心坊，將鮮嫩的新北珠蔥巧妙融入「瑪琳塔」、「磅蛋糕」、「玉米脆片餅乾」、「巴斯克乳酪蛋糕」、「古早味蛋糕」甜點創作中，即日起至5月15日特別推出期間限定的「蔥香綻放-點心之約」，顛覆傳統甜點印象，展現出珠蔥的清甜鮮嫩與豐富層次，值得饕客前來細細品味。飯店同時於4月16日、30日推出食農手作課程「蔥滿香氣-午茶好食光」廚藝教室，費用每人優惠600元，現場可品嘗珠蔥小點心並動手製作古早味珠蔥鹹蛋糕。

平溪區農會今年再次攜手唐氏症基金會投入社會公益，除了捐出珠蔥餅乾與水餃2%銷售收益，更聯名推出愛心商品「蔥萃茶樹皂」，限時優惠價每顆119元。

珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影
珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影

珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影
珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影

珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影
珠蔥產季到來，新北市農業局與與平溪區農會合作推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點。記者江婉儀／攝影

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