板橋第二運動中心拚年底啟用 新北：外牆施工加速推進

板橋第二國民運動中心工程持續推進，新北市工務局長馮兆麟今前往工地視察，強調市府團隊正全力趕工，力拚今年底完工啟用，打造市民嶄新的運動生活空間。

工務局表示，板橋第二運動中心位於光復高中校區內，規畫地下1層、地上8層，將設置游泳池、健身房、自由車訓練室、綜合球場及羽球場等設施，並提供汽機車停車空間，同時導入節能設計，未來可望成為全市首座取得一級能效認證的國民運動中心。

馮兆麟指出，目前工程重點為外牆帷幕施工，因易受天候影響，已要求施工團隊把握晴好天氣、加派人力加速施作，盡早完成外牆工程，銜接後續室內裝修與相關工項。

他也提到，近期國際情勢變動導致原物料價格波動，部分設備及材料仰賴進口，恐受運輸期程及地緣政治影響，市府已提前規畫因應措施，確保工程進度穩定推進。

負責興建的新工處長簡必琦表示，游泳池等工期較長項目已提前施作，待外牆完成後，室內裝修與景觀工程將全面展開，營運準備也同步啟動，市府將持續嚴格把關品質與進度，朝提前完工目標邁進。

新北市工務局長馮兆麟（右三）偕同總工程司楊至中（右四）等，與廠商討論工程項目與施工進展。圖／新北市工務局提供

板橋第二運動中心模擬圖。圖／新北市工務局提供