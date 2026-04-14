新北野柳海洋世界轉型 聚焦生態解說、鯨豚救援教育活動

民眾對動物展演及相關福祉關注度提升，位於新北萬里的野柳海洋世界，從原本的馬戲團式表演，轉型成動態生態解說，重心聚焦在動物行為與救援教育，新北動保處與野柳海洋世界合作，在4月15日至19日提供新北市民門票優惠420元，讓民眾能近距離了解這些海洋生物。

海洋委員會海洋保育署今年明訂「活體保育類鯨豚動物展演指引」，主張活體保育類鯨豚展示，應以尊重其物種習性及維護身心福利為最高原則，並兼顧醫療照護、保育教育與社會期待，以提升國人對海洋保育的理解與認同。

野柳海洋世界配合政策積極轉型，投入海洋保育類鯨豚、海龜擱淺救援，期許未來能成為北台灣海洋教育的樞紐，成為守護台灣海洋資產的重要力量。轉型的過程，雖然需面對許多艱鉅挑戰，但維護動物福祉的方向不變，邀請社會各界共同監督轉型革新。

動保處表示，野柳海洋世界在北海岸深耕40餘年，承載了許多人的童年回憶，隨著時代演替轉型是必要的，現代社會對動物福祉的重視，是推動產業進步的重要力量。業者積極轉型，目前已摒棄馬戲團式的表演，轉型為符合動物展演管理辦法的「動態生態解說」，內容聚焦於動物自然行為與救援教育，並在每場次間安排動物回到專屬空間休息，確保其身心健康，動物展演以維護動物福祉為基礎原則。

動保處指出，野柳海洋世界是一個合法的動物展演場域，並已取得東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）會員資格，持續與海洋委員會海洋保育署成立海洋保育類鯨豚展演輔導小組積極輔導，並藉由其專業協助擱淺鯨豚、海龜，與中華鯨豚協會、海巡署、海保署、海隆一號工作室等公私組織合作，提供即時救援與後續處置。

動保處也提醒，民眾若是在海岸邊發現擱淺鯨豚或海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將結合各單位派員救援，以維護海洋動物及自身的安全。

民眾對動物展演及相關福祉關注度提升，位於新北萬里的野柳海洋世界，從原本的馬戲團式表演，轉型成動態生態解說，重心聚焦在動物行為與救援教育。圖／新北市動保處提供

民眾對動物展演及相關福祉關注度提升，位於新北萬里的野柳海洋世界，從原本的馬戲團式表演，轉型成動態生態解說，重心聚焦在動物行為與救援教育。圖／新北市動保處提供