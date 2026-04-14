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淡水推名人故居參訪團 響應國際博物館日限量開放

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影
淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影

新北市立淡水古蹟博物館與真理大學響應國際博物館協會（ICOM）「國際故居博物館日」，將於4月18日推出期間限定「淡水名人故居參訪團」，串聯多處歷史場域，帶領民眾走進名人生活軌跡，感受淡水的人文底蘊，與全球同步參與國際盛事。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，國際博物館協會去年首度推動該活動，全球共有401處故居、逾8萬3000人次參與，反應熱烈。淡古去年以「淡水木下靜涯舊居」參與，今年則由「馬偕故居」入選，該故居保存馬偕在台生活記憶，不僅見證台灣與加拿大的歷史連結，也是世界遺產潛力點「紅毛城及其周遭歷史建築群」的重要一環。

真理大學校長李宜芳指出，「馬偕故居」建於1875年，位於校園內，為三面迴廊的白堊洋樓，背山面水，兼具景觀與歷史價值，過去曾作為校長宿舍、學生宿舍與圖書館等用途，如今轉型為展示空間，呈現馬偕一生事蹟。配合國際故居博物館日，4月18日上午9時至下午4時將免費開放參觀。

淡古與真理大學並於當日下午2時推出「淡水名人故居參訪團」，分為「砲台埔」與「崎仔頂」兩條路線。「砲台埔」路線自紅毛城出發，行經理學堂大書院、馬偕故居及淡水街長多田榮吉故居；「崎仔頂」路線則由木下靜涯舊居出發，沿秘道探訪日本警官宿舍及施家古厝。活動將於4月15日中午12時開放線上免費報名，兩團各20人，共40個名額，額滿為止。

淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影
淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影

淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影
淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影

淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影
淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，推出「淡水名人故居參訪團」，帶領民眾走訪歷史場域。記者張策／攝影

加拿大 真理大學 淡水

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