起標價500帶走捷安特單車 台北動質處「惜物網」挖寶開跑

台北市財政局動產質借處與北市環保局明天起舉辦再生家具、品牌單車「惜物網」拍賣活動，推出22件再生家具與 22輛精選品牌單車，有興趣的民眾可登入惜物網參與競標，讓循環經濟融入日常生活，其中品牌單車起標價僅500元。

動質處表示，為慶祝422世界地球日，倡導資源循環再生與永續消費，將於台北惜物網無押標金區特別推出「雙 22」驚喜內容，有22件再生家具與22輛品牌腳踏車，再生家具底價200元至2500元；名牌腳踏車500元起標，於4月22日當天中午12時準時開標。

動質處指出，為了強化智慧城市與綠色消費的連結，動質處特別與悠遊卡公司合作，4月15日起至4月30日止於惜物網使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶線上支付得標款，單筆滿500元回饋「50元現金回饋券」1張。

另外，從4月15日至4月22日止，上午9時至下午5時(周日上午10時起，週一及週六不開放)於環保局內湖展示場現場展示。地點在北市內湖區行忠路178巷1號；(02)2791-9622。

台北市財政局動產質借處與北市環保局明天起舉辦再生家具、品牌單車「惜物網」拍賣活動，品牌單車起標價低。圖／北市動質處提供

台北市財政局動產質借處與北市環保局明天起舉辦再生家具、品牌單車「惜物網」拍賣活動。圖／北市動質處提供