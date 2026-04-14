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10年赴日考察逾百次 北市成效遭疑
北市公務員近十年赴日考察逾百次，民代質疑許多考察名目怪異、重複性高，光市場改建八年內考察六次，但北市市場改建大多失敗收場，質疑「到底考察什麼？」市府表示，會加強考察初審，落實成效抽查。
據統計，北市府近十年赴日考察高達一百二十二次，共花費五千兩百八十八萬元。議員游淑慧表示，工務單位考察城市治理包含防震、治水、工程技術等可理解，但稅捐處、人事處都要赴日考察，調閱資料發現考察名目很多千奇百怪，令人匪夷所思。
游提到，有局處考察日本碳稅、碳交易、沖繩悠遊卡制度等，去年她到沖繩完全沒看到有人使用悠遊卡，碳稅地方政府也不能收，「考察意義是什麼？」
游點名市場處偏愛赴日考察，二○一四至二○二二年間赴日考察六次，改建成功案例還是少；考察回來後通常寫報告交差就沒有後續，例如勞檢處赴日考察營造業改善，報告提及安全防護和環境控制可借鏡，卻只有書面資訊，沒化為其他具體行動。
北市人事處長張翠娟表示，已訂定出國考察初審原則，需配合市長施政內容、白皮書。研考會主委殷瑋說，會將出國考察回國後抽查更常規化，檢視有無符合名目、創新政策。
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