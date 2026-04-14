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議員：三鶯線需YouBike、公車配套

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議員廖宜琨認為，三鶯線周邊接駁配套需要完整規畫。圖／廖宜琨提供
新北市議員廖宜琨認為，三鶯線周邊接駁配套需要完整規畫。圖／廖宜琨提供

捷運三鶯線已完成動態測試，下一步將由新北交通局初勘。民代反映，捷運沿線需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。

交通局表示，市府規畫在三鶯線沿線設置十六處、共八○七柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

議員廖宜琨指出，三鶯線即將通車，日前接到陳情，三峽區介壽路二段周邊沒有YouBike站，造成通勤最後一哩路不便，近期已完成會勘，相關單位從違建拆除、鑑界、整地到工程完工皆有明確進度，預計七月十五日完成YouBike站設置。

廖宜琨說，捷運通車在即，市府應全面檢討周邊接駁配套，才能讓捷運站發揮效益，提高民眾搭乘意願。

新北交通局表示，三鶯線各捷運站點交通局已規畫十六站公共自行車YouBike租賃站，總計八○七柱，全面串聯捷運、公車及YouBike提供整體性公共運輸服務。

相關站點是透過活用出入口基地與捷運橋下空間，提升車站周邊自行車停車空間或設施，搭配周邊連通道路停車設施，逐步建立大眾運輸生活圈。

新北 公車 廖宜琨

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