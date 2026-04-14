斥資29億 三峽區首座捷運聯開案開工

三鶯線拚今年六月通車，沿線七處捷運開發案，五處完成招商，三峽站出入口二開發案是三峽區首座開工捷運開發大樓，將設置長照、日照與心衛中心，是串聯三峽新舊社區的重要節點。市長侯友宜說，三鶯線今年如期通車，明年萬大中和線也將完工。

三鶯線聯開案「三峽站出入口二捷運開發案」昨開工，投資金額二十九點一七億元，興建地上十五層、總樓地板面積約一點一萬坪捷運共構大樓，拚二○二九完工交屋。為提供商業發展及就業機會，一樓規畫十七間店鋪，二樓以上提供三七九戶住宅，三樓可連通三峽站二號出入口，實現「到站即到家」便利生活。

捷運局長李政安說，新北捷運逐步形塑「以站為心、以人為本」的捷運生活圈，實現宜居、宜業、宜行的城市願景，縮減市民通勤交通時間與成本，打造全方位機能的捷運生活圈。

捷運建設藏富於民，是地方發展利多，議員江怡臻指，捷運會帶來人口與車流成長，包括轉乘接駁、停車空間、學區與公共服務量能，都要提早部署，避免建設帶來新的生活壓力。

捷運通車墊高周邊房價，議員卓冠廷說，捷運開通後伴隨房價高漲壓力，市府應思考如何讓公共資源效益極大化，建議聯開案應優先納入社宅規畫。議員廖宜琨說，地方擔憂捷運站周邊機車格配套不足恐導致違停外溢，交通惡化，主張聯開案應強制納入公共停車，合理規畫收費機制及車位分配，避免把問題丟給社區。

距通車目標剩兩個月，卓冠廷昨質詢指過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少三個月，六月通車是否來得及？李政安表示，新北有營運中運量捷運經驗，三鶯線四月七日列車妥善率達百分百，系統可用度超過百分之九十九，將與捷運公司一起報請市府交通局啟動初勘程序，穩定推進中。

地方關心沿線噪音問題，李政安說，經實地量測，三鶯線整體噪音均低於法令標準，顧慮民眾感受，規畫分區優化隔音設施，學校周邊列為優先改善對象，將在第一階段增設約二公尺高隔音牆，力拚上半年完成。