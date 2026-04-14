用不完 北市敬老卡研議跨月累點

北市長者敬老卡七月起每月數額增至六百點，目前使用率高達百分之九十四用不完，民代要求市府應趁七月「二代卡」換發，研議「點數跨月累積」，將福利「每月歸零」改彈性累積。悠遊卡公司已能克服跨月累點技術，社會局允諾三個月內研議。

北市九十歲吳姓阿嬤因行動不便，不見得每天出門，就算出門也在住家附近活動，家人說，阿嬤每月敬老點數都沒用完，希望點數能多元使用，或依年齡區分用點，更能符合長輩需求。

議員王欣儀說，台北市從今年七月起，敬老愛心卡點數由四百八十點加碼到六百點，敬老卡使用爭議點仍在於使用率低、當月用不完，很多長輩抱怨每個月歸零，嘆「市府福利給得沒誠意。」

社會局長姚淑文表示，據市府數據調查，敬老卡近幾個月使用率攀升，每個月用完點數的比率提高，目前已開放部分醫療項目，近期會再分析長輩使用率。

王欣儀指出，今年七月敬老愛心卡將推二代卡，應趁換發時機研議「點數跨月累積」機制，甚至跨月累積。

悠遊卡公司回應，目前已能解決敬老卡跨月累積點數技術，仍要與市府討論累點方式。秘書長王玉芬承諾，市府會在三個月內，討論是否可累積敬老卡點數等相關問題，並提出解決方案。