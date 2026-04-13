辦網路中大獎 觀天下月月直播抽好禮

為了回饋用戶，觀天下有線電視舉辦感恩祭好禮活動，只要申辦網路就有機會中大獎，第一波活動在4/10日上午於觀天下攝影棚直播抽獎，抽出三月份的幸運得主，2位幸運的用戶分別可以獲得65吋的電視跟除濕機，得獎者第一時間到門市領獎都很開心。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，在4月10日早上10點，有做一個直播抽獎的活動，這是這幾年來，觀天下再度辦抽獎活動，當天下午，第一個得獎者就過來領獎，他是公司catv用戶、也是老用戶，對公司服務很滿意，這次中獎很開心，會持續辦相關的活動，讓所有的老客戶或是新客戶，都能有機會中獎，相關的中獎名單都會在社群露出。三波的抽獎活動，接下來的四月跟五月會持續辦活動，每個月會有2個獎項，65吋的電視跟除濕機，希望所有的用戶，如果有要申辦寬頻網路，都可以來申辦，每個月會抽出幸運兒，希望大家來參與。

林小姐說，使用觀天下有線電視已經2年多，這次又續了網路，這次抽獎活動能夠中獎真的很開心，也很感謝觀天下辦這樣的活動，因為辦網路能夠抽到除濕機很高興。

另外，一位雙溪的用戶，則是抽中了65吋的電視，曹先生說，通知得獎真的太意外了，本來一直以為是詐騙電話，殊不知是真的中獎活動，剛申辦不到一個月，觀天下就送了一台大電視，真的很感謝，這個活動真的很有意義。一直以來都是觀天下的用戶，最近申辦網路就是因為要用手機看媽媽在家中的情形，使用網路後，發現速度還蠻快的，而且加裝了網路之後，電視的畫質更高，真的有差。

沒有中獎的你，別氣餒，感恩祭送好禮活動，共有三波抽獎，會在隔一個月的10日前直播抽獎，接下來四月跟五月還有機會，月月都會送出65吋的電視跟除濕機各一台，如果有辦網路需求，把握機會，也許下一個幸運兒就是你。