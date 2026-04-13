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新北推青年發展補助 團體最高10萬 即日起開放申請
新北市青年局推出「協助青年綜合發展補助」，即日起開放申請，針對青年辦理活動、參與國際事務或職涯探索提供資源支持，團體最高補助10萬元、個人最高補助2萬元，盼協助青年將構想轉化為實際行動。
青年局長邱兆梅表示，在快速變動的時代，職涯發展已非單一路徑，市府透過補助機制鼓勵青年多元嘗試，累積實務經驗，並為未來發展奠定基礎。此次補助聚焦「多元文化」、「國際事務」及「職涯發展」三大面向，包含公共展演、競賽活動、國際交流及相關課程、工作坊等，皆可提出申請。
青年局指出，補助對象涵蓋新北市境內高中職及大專院校、學生社團、系學會、依法立案團體，以及設籍新北市15至40歲青年個人。其中個人申請以參與國際事務為主，每案最高補助2萬元，每年最多補助2案；團體若為學校、青創基地團隊，或具公益性、跨校合作等條件，最高可申請10萬元補助。
實際案例方面，中和高中去年透過補助資源，與淡江大學及台灣藝術大學合作辦理「大學學術暨職涯探索營隊」，推出醫檢生技、數位影像及國際關係等13場體驗活動，協助學生探索興趣與未來方向。致理科技大學則運用補助完成「第28屆廣告企劃展」，讓學生將所學應用於實務，並提升團隊合作與問題解決能力。
青年局表示，補助項目涵蓋場地租借、舞台設備、攝錄影、文宣印刷、交通費（含國際機票）、保險費及講師鐘點費等，另提供每小時最高2000元的職涯諮詢費補助，貼近青年實際需求。申請分為兩階段，第一階段至6月30日止，第二階段自7月1日至11月16日，各階段經費用罄即截止，呼籲有意申請的青年提早規畫。
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