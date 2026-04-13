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新北推青年發展補助 團體最高10萬 即日起開放申請

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市中和高中攜手台灣藝術大學和淡江大學開辦職涯探索營，其中「數位攝影與影像工作坊」帶領青年學習影像拍攝技巧，為未來職涯方向奠定基礎。圖／新北市青年局提供
新北市中和高中攜手台灣藝術大學和淡江大學開辦職涯探索營，其中「數位攝影與影像工作坊」帶領青年學習影像拍攝技巧，為未來職涯方向奠定基礎。圖／新北市青年局提供

新北青年局推出「協助青年綜合發展補助」，即日起開放申請，針對青年辦理活動、參與國際事務或職涯探索提供資源支持，團體最高補助10萬元、個人最高補助2萬元，盼協助青年將構想轉化為實際行動。

青年局長邱兆梅表示，在快速變動的時代，職涯發展已非單一路徑，市府透過補助機制鼓勵青年多元嘗試，累積實務經驗，並為未來發展奠定基礎。此次補助聚焦「多元文化」、「國際事務」及「職涯發展」三大面向，包含公共展演、競賽活動、國際交流及相關課程、工作坊等，皆可提出申請。

青年局指出，補助對象涵蓋新北市境內高中職及大專院校、學生社團、系學會、依法立案團體，以及設籍新北市15至40歲青年個人。其中個人申請以參與國際事務為主，每案最高補助2萬元，每年最多補助2案；團體若為學校、青創基地團隊，或具公益性、跨校合作等條件，最高可申請10萬元補助。

實際案例方面，中和高中去年透過補助資源，與淡江大學及台灣藝術大學合作辦理「大學學術暨職涯探索營隊」，推出醫檢生技、數位影像及國際關係等13場體驗活動，協助學生探索興趣與未來方向。致理科技大學則運用補助完成「第28屆廣告企劃展」，讓學生將所學應用於實務，並提升團隊合作與問題解決能力。

青年局表示，補助項目涵蓋場地租借、舞台設備、攝錄影、文宣印刷、交通費（含國際機票）、保險費及講師鐘點費等，另提供每小時最高2000元的職涯諮詢費補助，貼近青年實際需求。申請分為兩階段，第一階段至6月30日止，第二階段自7月1日至11月16日，各階段經費用罄即截止，呼籲有意申請的青年提早規畫。

致理科技大學企業管理學系在補助資源挹注下順利完成年度企劃展辦理，讓學生所學落地並介接產業需求。圖／新北市青年局提供
致理科技大學企業管理學系在補助資源挹注下順利完成年度企劃展辦理，讓學生所學落地並介接產業需求。圖／新北市青年局提供

新北市青年局推出「新北市政府協助青年綜合發展補助」，用實際資源力挺青年將想法變成行動，即日起開放申請。圖／新北市青年局提供
新北市青年局推出「新北市政府協助青年綜合發展補助」，用實際資源力挺青年將想法變成行動，即日起開放申請。圖／新北市青年局提供

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