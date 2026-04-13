元宵活動經費變愛心 汐止區福興宮捐青山國中小獎學金

汐止下寮福興宮元宵節獻愛心，今年不辦慶元宵的活動，而是把錢省下來，幫助青山國中小的清寒學子，今(13)日利用朝會的時候捐贈12萬5千元，學校也頒發感謝狀表示感謝。

文化里長余寶聰表示，福興宮將元宵節辦活動的經費把它省下來轉做愛心，因為往年元宵活動都有買燈籠、還有摸彩，那經過委員會大家商量後，因為每年將這一筆錢10多萬都浪費掉了，大家覺得倒不如做一件比較有意義的事，今天代表福興宮的陳清榮主委來青山國中小，頒給學校當作清寒獎學金7萬5000元，還有特教的獎學金5萬，總共是12萬5千元，也希望這一筆錢能拋磚引玉，讓需要這一筆錢的清寒學生能更加努力、更加用心的去讀書。

汐止區長林慶豐指出，今天很榮幸能夠陪同福興宮的副主委來到學校，捐贈相關的獎助學金，也特別謝謝福興宮在櫻花季的期間，特別協助維護環境以及捐贈相關的一些經費，還有特別感謝他們將元宵節的經費節省下來，能夠來百年樹人，把這個經費移作獎助學金使用，關心需要的小朋友。

青山國中小校長陳衍鈴說，非常感謝福興宮的贊助，常年以來對學校的支持與鼓勵，這次依然將元宵節模彩的獎金挹注到學校，非常的感恩，也希望孩子們在地方社區的支持下，學業都能夠蒸蒸日上。