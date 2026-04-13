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淡水國中80周年校慶 亮點校友齊聚見證榮耀

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國中80周年校慶透過一系列活動，讓學生在參與中學習、在互動中成長，也讓這一天成為全體淡中人共同珍藏的回憶。圖／紅樹林有線電視提供
淡水國中80周年校慶透過一系列活動，讓學生在參與中學習、在互動中成長，也讓這一天成為全體淡中人共同珍藏的回憶。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水國中以「淡中新航・光耀飛揚」為主題，舉行創校80週年校慶。活動內容豐富多元，包含6位亮點人物校友返校共襄盛舉，並結合「淡中時光隧道」特展與植樹儀式，以及九年級追分祈福活動、熱鬧非凡的園遊會、精彩的運動競賽與學習成果展演。全校親師生、校友與各界貴賓齊聚一堂，在溫馨歡慶氛圍中，共同見證淡中八十載的深厚底蘊與卓越榮耀，攜手開啟邁向百年嶄新航程。

新北市教育局長張明文親臨祝賀表示，淡水為臺灣文化的重要發源地之一，淡水國中長年深耕教育，對地方教育與文化發展貢獻卓著。他肯定學校積極推動「在地國際化」教育理念，培養學生未來競爭力。同時也指出，教育局將持續支持學校發展淡海新市鎮的新校區，期許淡中在下一個百年為國家培育更多優秀人才。

本次校慶特別邀請6位傑出校友返校，由知名籃球國手曾文鼎擔任聖火主火手，攜手在校體育代表生點燃「勝利之火」，象徵淡中精神薪火相傳生生不息。隨後，藝人校友香蕉（王俊傑）帶來活力十足Beatbox表演，以幽默互動點燃現場熱情，將氣氛推向最高潮。藝文與教育領域亦星光熠熠，包括榮獲教育部藝術教育貢獻終身成就獎的國立臺灣藝術大學榮譽教授蘇峯男、長年以鏡頭記錄滬尾人文風景的攝影家阿忠哥（程許忠）、致力推動教育文化的教育廣播電臺臺長黃月麗，以及淡中校友會創會理事長羅祖欽等人。亮點校友重返母校，跨世代同台與導師相聚的溫馨畫面，展現淡中多元育才豐碩成果；典禮同時表揚15位校友教師，更彰顯傳承新航的核心價值。

此外，學校於五育地下道精心打造「光影中的歲月」淡中時光隧道攝影特展，透過一張張珍貴影像呈現校園變遷與歷史軌跡，並設置「亮點人物」專區，介紹傑出校友的人生故事，同時展出蘇峯男教授水墨作品與阿忠哥攝影創作，吸引眾多師生與校友駐足欣賞，喚起深刻共鳴。「時光植夢・迎向幸福」植樹儀式則於校園種下銀杏樹，象徵希望與傳承，寓意學子在淡中沃土中扎根成長、迎向燦爛未來。

校慶籌備會主委也是校友會理事長羅祖欽表示，80週年校慶不僅是學校發展的重要里程碑，更是凝聚情感展望未來的重要時刻，期盼透過系列活動，成為全體「淡中人」珍藏一生的美好回憶。家長會長鄭珮鎵則表示，特別為九年級學生規劃「5A++追分祈福」活動，準備專屬筆袋、應試黑筆及祝福小卡，並巧思設計象徵「包中」的包子與粽子造型手工皂，為孩子即將到來的會考注入滿滿祝福與信心。

校長王潔雯表示，淡水國中走過80年的教育歷程，培育超過3萬名校友，站在歷史交會點上，學校將持續以在地的土壤滋養孩子，成就生命中獨特的DNA，打開世界的窗，讓每個孩子閃閃發光。

曾文鼎 淡水 台藝大

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