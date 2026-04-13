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瑞芳區33里參與環境認證競賽 創歷史新高拚佳績

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
里環境認證競賽評審委員走訪各里，感受各地用心經營鄰里的成果。圖／觀天下有線電視提供
里環境認證競賽評審委員走訪各里，感受各地用心經營鄰里的成果。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區今年共有33個里參加由環保局舉辦的里環境認證競賽，參與數量創下歷史新高，展現地方對環境整潔與永續發展的高度重視。今(13)日進行最後一梯次考核，評審委員實地走訪瑞芳區各里，針對公廁清新、綠美化營造、病媒蚊防治及巷弄清潔等多項指標進行全面評分。

考核過程中，各里里長率領志工團隊全力以赴，從細節著手打造整潔舒適的生活環境。不僅公廁維持乾淨無異味，社區綠美化也展現巧思與特色，巷弄整潔度明顯提升，病媒蚊防治措施更是落實到位，充分展現平時用心經營的成果，讓評審留下深刻印象。

瑞芳區長楊勝閔全程陪同最後一梯次考核，對各里長與志工長期投入環境維護表達肯定與感謝。他表示，透過競賽不僅提升社區整體環境品質，也凝聚居民向心力，期盼未來持續推動環境永續，共同打造更宜居的瑞芳家園。

病媒蚊 瑞芳 環保局

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