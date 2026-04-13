聽新聞
0:00 / 0:00
瑞芳區33里參與環境認證競賽 創歷史新高拚佳績
新北市瑞芳區今年共有33個里參加由環保局舉辦的里環境認證競賽，參與數量創下歷史新高，展現地方對環境整潔與永續發展的高度重視。今(13)日進行最後一梯次考核，評審委員實地走訪瑞芳區各里，針對公廁清新、綠美化營造、病媒蚊防治及巷弄清潔等多項指標進行全面評分。
考核過程中，各里里長率領志工團隊全力以赴，從細節著手打造整潔舒適的生活環境。不僅公廁維持乾淨無異味，社區綠美化也展現巧思與特色，巷弄整潔度明顯提升，病媒蚊防治措施更是落實到位，充分展現平時用心經營的成果，讓評審留下深刻印象。
瑞芳區長楊勝閔全程陪同最後一梯次考核，對各里長與志工長期投入環境維護表達肯定與感謝。他表示，透過競賽不僅提升社區整體環境品質，也凝聚居民向心力，期盼未來持續推動環境永續，共同打造更宜居的瑞芳家園。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。