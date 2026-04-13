北市府推公務員育兒居家辦公1小時 議員憂「一狀況」壓力更大

北市府在3月推出「育兒減工時」企業試辦計畫，針對府內公務員也提出新制，讓家中有12歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」，議員認為政策立意良善，但希望能讓公務員比照一般勞工，可以直接請假，否則回家要找一小時補上班，壓力更大。

林杏兒指出，「育兒減少工時」試辦計畫，到目前已經有278家企業、456位勞工提出申請，企業主的反應相當熱絡，證明許多企業主對於提供有育兒需要的員工些許補助的政策方向是支持的。

林杏兒說，勞動局只編列550萬元的預算，差不多只能補助360多名勞工就沒有經費，她要求勞動局務必要讓每位申請勞工都能領到這項福利。

林杏兒指出，市府對於育兒勞工的這項美意，雖然金額不算多，至少讓人看到市府的誠意，但同樣有育兒需求的市府員工卻只能在旁怨嘆，市府在4月7日正式推出家中有12歲以下兒童的員工，可以提出申請，每個上班日多一個小時居家辦公，也就是7+1的方式來補足八小時的工時。

林提醒，這些居家辦公員工回到家後，就開始要接小孩，然後開始一打一、一打二，甚至還要煮晚餐、做一堆家事，然後還要再找時間，補一小時的居家辦公，「這樣的生活真的有比較輕鬆嗎？」，她要求市府應主動出擊，向中央爭取。