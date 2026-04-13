快訊

民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

聽新聞
0:00 / 0:00

北市府推公務員育兒居家辦公1小時 議員憂「一狀況」壓力更大

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府在3月份推出「育兒減工時」企業試辦計畫，針對府內公務員也提出新制，讓家中有12歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」。本報資料照
北市府在3月份推出「育兒減工時」企業試辦計畫，針對府內公務員也提出新制，讓家中有12歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」。本報資料照

北市府在3月推出「育兒減工時」企業試辦計畫，針對府內公務員也提出新制，讓家中有12歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」，議員認為政策立意良善，但希望能讓公務員比照一般勞工，可以直接請假，否則回家要找一小時補上班，壓力更大。

林杏兒指出，「育兒減少工時」試辦計畫，到目前已經有278家企業、456位勞工提出申請，企業主的反應相當熱絡，證明許多企業主對於提供有育兒需要的員工些許補助的政策方向是支持的。

林杏兒說，勞動局只編列550萬元的預算，差不多只能補助360多名勞工就沒有經費，她要求勞動局務必要讓每位申請勞工都能領到這項福利。

林杏兒指出，市府對於育兒勞工的這項美意，雖然金額不算多，至少讓人看到市府的誠意，但同樣有育兒需求的市府員工卻只能在旁怨嘆，市府在4月7日正式推出家中有12歲以下兒童的員工，可以提出申請，每個上班日多一個小時居家辦公，也就是7+1的方式來補足八小時的工時。

林提醒，這些居家辦公員工回到家後，就開始要接小孩，然後開始一打一、一打二，甚至還要煮晚餐、做一堆家事，然後還要再找時間，補一小時的居家辦公，「這樣的生活真的有比較輕鬆嗎？」，她要求市府應主動出擊，向中央爭取。

小孩 企業主 育兒

延伸閱讀

北市租補推新制 若房東刁難 美意恐難落實

新北「護苗計畫」 議員：安置給付偏低

聯合報社論／政策沒有大小，能打動人心的就是好政策

外傭申請鬆綁恐衝擊從業人員 就安基金祭5.7億補助

相關新聞

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

捷運三鶯線已完成動態測試，將由新北交通局初勘。新北市議員廖宜琨指出，捷運沿線還需要更完整的YouBike、公車路線配套，才能完成民眾回家最後一哩路。交通局表示，市府已規畫在三鶯線沿線設置16處、共807柱YouBike租賃站，活用各站出入口基地與捷運橋下空間，強化車站周邊自行車停車空間與相關設施。

新北推青年發展補助 團體最高10萬 即日起開放申請

新北市青年局推出「協助青年綜合發展補助」，即日起開放申請，針對青年辦理活動、參與國際事務或職涯探索提供資源支持，團體最高補助10萬元、個人最高補助2萬元，盼協助青年將構想轉化為實際行動。

北市府推公務員育兒居家辦公1小時 議員憂「一狀況」壓力更大

北市府在3月推出「育兒減工時」企業試辦計畫，針對府內公務員也提出新制，讓家中有12歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可以提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」，議員認為政策立意良善，但希望能讓公務員比照一般勞工，可以直接請假，否則回家要找一小時補上班，壓力更大。

新北性侵案4年增幅23% 市議員山田摩衣：速補婦幼警察人力

婦幼安全議題各界關注，新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，新北市性侵害案件近4年增幅高達23%，但第一線婦幼警力不增反減，甚至出現預算員額虛增、實際警力流失的窘境，市府應該盡速補足人力，確保新北婦幼安全。新北市警察局長方仰寧回應，除婦幼隊，各分局也也配有家防官偵辦婦幼案件，整體量不能僅看單一單位。

北市愛心敬老卡可跨月累點 王欣儀籲北市府：研議跨月幅度

北市敬老愛心卡將於7月加碼點數到600點，不過，北市議員王欣儀今天質詢時提到，根本問題是要解決點數當月用不完的狀況。悠遊卡公司表示，跨月技術已克服，但仍要看市府規畫跨月的幅度。北市府表示，將於三個月內討論解決。

捷運三鶯線初履勘6月前能完成？新北捷運局：新北有營運經驗

捷運三鶯線通車時間各界關注，新北市長侯友宜今天表示，拚今年6月底通車。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢指出，過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少要3個月，如今距離目標時間僅剩不到3個月，是否來得及？捷運局長李政安表示，新北有營運中運量捷運經驗，另安坑輕軌也是不到3個月通車，會持續朝這個目標推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。