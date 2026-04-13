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新北性侵案4年增幅23% 市議員山田摩衣：速補婦幼警察人力

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣今天質詢婦幼安全議題。圖／山田摩衣提供
新北市議員山田摩衣今天質詢婦幼安全議題。圖／山田摩衣提供

婦幼安全議題各界關注，新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，新北市性侵害案件近4年增幅高達23%，但第一線婦幼警力不增反減，甚至出現預算員額虛增、實際警力流失的窘境，市府應該盡速補足人力，確保新北婦幼安全。新北市警察局長方仰寧回應，除婦幼隊，各分局也也配有家防官偵辦婦幼案件，整體量不能僅看單一單位。

山田摩衣表示，自上任以來便高度關注數位性暴力與性侵害受害者權益，雖然新北婦幼隊編制員額在自己質詢要求下，從64人擴增至83人，表面增加19位名額，但實際警力卻從去年的44人下降至今年3月的42人。

山田摩衣指出，據新北市社會局數據顯示，新北市性侵害受害人數從2022年的1394人增加至2025年的1719人，增幅高達23%，針對性侵害案量激增，婦幼隊長劉家次日前竟然分析主因為「民眾自主意識提升、勇於報案」。

山田摩衣認為，現在還在用這種說法「難道是在檢討被害人？」她要求警方不應以社會觀念改變作為治安數據下滑的遮羞布，應正視新北性侵害犯罪攀升的根本原因。

山田摩衣認為，近日板橋發生治療師利用職務之便，涉嫌性侵8名孩童的惡劣案件，她要求市警局給予嚴正回應，不容許婦幼安全網出現紕漏。

方仰寧回應，目前缺額有巡官、警員，因畢業生分發尚無法補足，將優先考慮警員調度，並強調分局內尚有62名家防官共同分擔案件，承諾全力偵辦重大兒少性侵案件，盡速補足婦幼隊員額。

方仰寧也說，因為積極宣導，也讓有更多女性、男性有自主意識願意報案，警方都會據實來調查。

新北市議員彭佳芸則指出，近期網路上出現大量利用AI技術變造裸照的案件，嫌犯只需盜用社群平台上的一般生活照，即可快速製作逼真的不雅影像販售，新北市警方應結合婦幼隊與科技偵查隊，加強網路巡邏與數位誘捕，主動瓦解通訊平台上的犯罪群組，並向上溯源追查製造與散布者。

方仰寧指出，目前新北有一件類似案件正在偵辦中，對於這類案件警方不會小覷，會透過數位鑑識等方式一步步溯源追查，保護被害人。

新北 警察 方仰寧

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