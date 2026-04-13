淡江大橋5月通車 啟動車輛載重試驗

淡江大橋即將在5月通車，交通部公路局今天啟動車輛載重試驗，透過實車加載及精密儀器量測，全面驗證橋梁在不同受力情境下的結構反應與整體表現。

連接新北市淡水與八里的淡江大橋跨越淡水河口，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀，預計5月12日正式通車。

公路局今天發布新聞稿表示，車輛載重試驗的主要目的，在於驗證橋梁於自重及車輛荷重作用下的撓度、應變、振動及位移等反應情形，並比對橋梁設計分析結果，確認橋梁整體結構行為是否符合預期，同時作為後續橋梁安全、維護管理與監測應用的重要參據。

公路局指出，今天辦理靜態載重試驗，藉由不同車輛停放配置方式，量測橋梁於特定載重狀態下的反應；4月14日至15日辦理動態載重試驗，模擬車輛實際通行時橋梁在不同車速條件下受力與動態反應，以進一步掌握橋梁於實際運轉情境下的整體表現。

公路局表示，淡江大橋為連結淡水與八里地區的重要交通建設，正式通車前除了持續推進各項工程收尾及整備作業外，也依計畫辦理各項檢測與驗證工作，此次車輛載重試驗即為其中重要一環，藉由完整試驗程序與科學化量測分析，審慎驗證橋梁結構行為，為後續通車作業奠定穩固基礎。

公路局強調，淡江大橋從施工、檢測到通車前整備，各階段均秉持嚴謹態度辦理，後續也將持續依計畫完成各項驗證與整備作業。