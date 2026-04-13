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「民主教育園區」被指政治味重 新北議員：淡海居民盼真正閱讀空間

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰今天質詢淡水閱讀空間議題。記者葉德正／攝影
新北市議員陳偉杰今天質詢淡水閱讀空間議題。記者葉德正／攝影

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」將落腳淡海新市鎮文小六用地，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，淡海新市鎮公共閱讀空間嚴重匱乏，中央規畫「民主教育園區」，有許多民眾質疑是在搞意識形態，新市鎮居民需要的是實質閱讀與自修空間，而非政治化的標籤「為什麼不直接叫國家圖書館淡水分館？甚至以在地歷史人物命名為李登輝園區，都比民主教育園區更有在地認同感。」

陳偉杰說，目前的規畫中室內圖書空間僅佔一成，完全不符合地方期待，他要求文化局與教育局在與中央溝通時，必須要求園區去政治化，將空間規畫回歸到增加自修座位與多媒體設施上，期待副市長朱惕之在參加行政院報等與中央溝通的管道中，勇敢的表達地方政府的需求。

陳偉杰說，他曾向內政部國土署爭取在「淡金安居」、「淡海安居」等社宅設置閱覽中心，卻遭中央以「不宜更改設計」為由拒絕，淡水國中新市鎮校區圖書閱覽室預計要到民國121年才能完工，難道要居民再等六年？為填補長達六年的「閱讀空窗期」，要求文化局應以「公私協力」方式，先行設置臨時圖書閱覽據點。

陳偉杰也盤點包含台北海大、亞東科大創新育成中心、海洋都心廣場及未來新建案的公益回饋空間，呼籲市府應主動媒合資源「先進駐」，讓孩子與居民有地方讀書閱報。

文化局說明，有大樓公益回饋的空間，會朝向這個方向來努力。將在一個月內研議公私合力的可能性，並提供完整的報告。

教育 教育部 文化局

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